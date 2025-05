OM : De Zerbi prévient – “On ne vas pas jouer pour un point”

À la veille d’un déplacement à Lille, capital pour la qualification en Ligue des Champions , Roberto De Zerbi s’est exprimé dans une conférence de presse à distance un peu particulière. Il a notamment évoqué que l’OM n’allait pas se contenter d’un seul point demain soir, à Pierre-Mauroy…

Arrivé de Rome en avion sur les coups de 19h, le groupe olympien a une nouvelle fois préparé ce choc face au LOSC sans repasser par la Commanderie. Un match crucial que les olympiens ne doivent absolument pas perdre, mais il n’est pas pour autant question de jouer le match nul, comme l’a souligné Roberto De Zerbi, déterminé à viser les trois points.

“On ne peut pas penser juste à défendre…”

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité de jouer demain pour au moins sécuriser un point, le coach lombard s’est montré ferme, il veut les 3 points :

“On ne peut pas se contenter de ne prendre qu’un point. Ce sera un match difficile. Lille est une très belle équipe, qui a fait de beaux résultats en Ligue des champions, en championnat aussi. On ne peut pas penser juste à défendre et essayer d’obtenir le nul. C’est facile de nous concentrer sur nous, car nous sommes encore devant. “

Après les victoires de Nice vendredi soir et de Strasbourg ce samedi après-midi, l’OM est de nouveau sous pression dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Dans ce contexte, un match nul n’apporterait donc que peu de bénéfices, et les Marseillais devront ainsi jouer pleinement leurs chances demain soir à Lille pour aborder les deux dernières journées plus sereinement et conserver leur destin entre leurs mains.