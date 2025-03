OM : De Zerbi promet que cette recrue va s’améliorer !

L’OM s’est incliné face au PSG (3-1) dimanche soir au Parc des Princes dans un match où les Marseillais n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser avec les Parisiens. Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse, livrant une analyse sans détour sur la rencontre et sur la nature de ce qu’on appelle communément « le Classique ».

L’entraîneur marseillais a notamment regretté le manque de compétitivité de son équipe, tout en mettant en avant les différences de moyens entre les deux clubs. « Non, on a fait de meilleurs matches. Je suis un peu triste pour Luiz Felipe qui n’avait pas joué depuis longtemps. Dedic va s’améliorer, il va progresser pour s’adapter à une nouvelle équipe, à un football différent. Franchement, on a fait d’autres matches meilleurs que celui-ci. »

De Zerbi a également remis en question la notion même de Classique, estimant que la confrontation entre l’OM et le PSG ne pouvait pas être considérée comme un véritable duel de prestige en raison du déséquilibre entre les deux effectifs. « Mais le niveau du PSG fait penser qu’on a fait un très bon match que vous appelez Classique, mais qui ne l’est pas, selon moi. C’est quoi, un Classique ? Parce qu’on ne peut pas faire une comparaison avec l’effectif et les moyens financiers du PSG. Un Classique, ça doit être une lutte, se rendre les coups, ce n’est pas la réalité de cette confrontation. »

Malgré un but inscrit par Amine Gouiri, les Marseillais ont subi la loi d’un PSG largement supérieur, porté par ses individualités et une maîtrise collective bien rodée. Avec cette défaite, l’OM reste néanmoins 2e du classement et devra rapidement se relever pour ne pas compromettre ses ambitions en fin de saison.