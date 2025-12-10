OM : De Zerbi recadre Greenwood malgré son doublé !

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire importante face à l’Union Saint-Gilloise mardi soir (3-2), mais la rencontre n’a pas été exempte de tension, notamment autour de la prestation de Mason Greenwood. Auteur d’un doublé aux 41e et 58e minutes, l’attaquant anglais a été l’un des grands artisans du succès marseillais. Il s’est également retrouvé indirectement impliqué sur l’égalisation d’Igor Paixao à la 15e minute, un moment clé d’un match riche en rebondissements.

Malgré sa performance offensive et son trophée d’homme du match décerné par l’UEFA, Mason Greenwood n’a pas totalement convaincu son entraîneur Roberto De Zerbi, qui a tenu à rappeler publiquement ses exigences à l’issue de la rencontre. Un signal fort envoyé par le technicien italien, soucieux de l’équilibre collectif de l’OM.

Greenwood doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre — De Zerbi

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas remis en cause le talent de son joueur, bien au contraire. Ses propos ont toutefois mis en lumière une attente très précise sur l’attitude de Mason Greenwood dans certaines phases de jeu, notamment lorsque l’OM était en position favorable.



« Il doit être plus constant en phase défensive », a souligné le coach marseillais, avant d’ajouter : « Oui, je pense que c’est l’un des meilleurs attaquants d’Europe ». Mais l’Italien ne s’est pas arrêté à cet éloge. Il a également insisté sur la gestion du ballon en fin de rencontre : « Mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre ».

Dans une logique de progression collective, Roberto De Zerbi a expliqué que ces remarques ne visaient pas à minimiser la performance de son attaquant, mais à l’amener vers davantage de maturité tactique : « Et ce n’est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu’on n’est pas content de Greenwood ». Il a conclu en rappelant l’importance du travail sans ballon : « C’est un grand joueur mais dans ces moments, je pense qu’il doit aussi faire l’effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d’être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position ».