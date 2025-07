OM : De Zerbi réduit le groupe de jeunes pour la suite de la préparation estivale

Après dix jours de stage au KNVB Campus de Zeist, aux Pays-Bas, le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation en Andorre, puis en Catalogne, jusqu’au 30 juillet. À l’issue de cette première phase, Roberto De Zerbi a fait un choix fort : seuls quatre jeunes du centre de formation poursuivront l’aventure avec les pros.

Initialement, cinq éléments issus du centre avaient été intégrés au début du stage, avant d’être rejoints par deux autres en cours de route. Mais à l’heure du départ des Pays-Bas, Selon la Provence trois minots sont renvoyés à Marseille. Kelian Le Pironnec, Fodé Camara et Max Corbon retrouvent ainsi la Pro2 dirigée par Romain Ferrier.

En revanche, quatre espoirs continueront leur préparation avec le groupe de De Zerbi. Sans surprise, Robinio Vaz, Keyliane Abdallah et Darryl Bakola ont été conservés. Tous trois ont disputé deux mi-temps pleines lors des matches amicaux aux Pays-Bas, montrant de la personnalité et une bonne adaptation aux exigences du haut niveau. De Zerbi semble apprécier leur profil et souhaite les tester davantage lors des prochaines rencontres face à Gérone (26 juillet, 20h) et Valence (29 juillet, 20h30).

Robinio Vaz, Keyliane Abdallah, Yanis Sellami et Darryl Bakola restent avec les pros

Le technicien italien a conservé seulement quatre jeunes du centre

— La Provence OM (@OMLaProvence) July 25, 2025



La quatrième surprise vient de Yanis Sellami. Le milieu de terrain, qui ne figurait pas dans la liste initiale des convoqués, a été appelé en renfort en raison du départ de Valentin Rongier à Rennes. Entré en cours de match contre l’Olympique Charleroi, à la suite de l’expulsion d’Amir Murillo, le jeune joueur a convaincu le staff technique par sa prestation solide.

Roberto De Zerbi, fidèle à son approche rigoureuse, ne laisse rien au hasard dans la gestion de son groupe. Les jeunes devront désormais confirmer face à deux adversaires d’un niveau supérieur, avant les derniers arbitrages en vue du début de saison.