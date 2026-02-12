OM : De Zerbi retourné par son départ…

Après la séparation entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, la journaliste Margot Dumont, présente sur Canal+ dans Le Late Football Club, est revenue sur l’impact humain de cette décision, évoquant la profonde émotion de l’ancien entraîneur. Selon ses propos, le technicien italien aurait été très affecté par la fin de son aventure au club phocéen, qualifiant cette expérience comme une « histoire qui se termine », comparée à un « chagrin d’amour ». Ces révélations éclairent la dimension personnelle d’une décision sportive et s’inscrivent dans un contexte de forte tension autour de l’actualité marseillaise.

De Zerbi, un départ dans la douleur…

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont officiellement mis fin à leur collaboration « d’un commun accord », a annoncé le club mercredi matin. Cette décision intervient après la lourde défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain et l’élimination prématurée en Ligue des champions, des résultats qui ont mis en lumière une période sportive délicate pour l’équipe olympienne en Ligue 1.

Le technicien transalpin, qui avait rejoint l’OM en juin 2024 après une réussite notable avec Brighton & Hove Albion, laisse derrière lui une formation classée en milieu de tableau au moment de sa séparation avec le club phocéen.

“Je l’ai eu aujourd’hui, il se dit très triste et il me parlait de ça en me disant que c’est un rêve qu’il n’a pas réalisé. Je l’ai senti très affecté” 🗣️ Les révélations de Margot Dumont sur De Zerbi ! Le Late FC revient sur les révélations du début de soirée sur C+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/NZTEZcfd5Q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

Les confidences de Margot Dumont sur l’état d’esprit de De Zerbi

Au micro de Canal+, Margot Dumont a confié avoir eu un échange avec De Zerbi après l’annonce officielle. Elle a décrit un entraîneur profondément touché par la rupture, exprimant sa tristesse et un attachement réel au projet marseillais. Selon elle, l’Italien a comparé ce moment à la fin d’un engagement personnel intense, soulignant l’émotion d’un coach investi dans son groupe.

Ces déclarations apportent une dimension humaine à une actualité largement dominée par des considérations sportives et stratégiques, révélant le lien fort qui s’était tissé entre De Zerbi et son groupe de travail à l’OM.



Le départ de De Zerbi pose désormais la question de la succession à la tête de l’équipe première. À court terme, l’OM doit préparer un plan de transition pour stabiliser son projet en championnat et repartir sur de nouvelles bases. Cette période de turbulence reste au cœur des discussions dans le milieu du football français, tant sur le plan sportif que sur le plan humain.