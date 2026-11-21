Désormais sur le banc de Tottenham, Roberto De Zerbi est revenu sur son expérience à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur marseillais a notamment évoqué les tensions entre Pablo Longoria et Medhi Benatia, qu’il estime avoir directement subies.

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Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le technicien italien a expliqué que les deux dirigeants à l’origine de son arrivée à l’OM ne se seraient plus parlé pendant trois mois. Roberto↗ De Zerbi assure avoir été placé au centre de cette situation, alors qu’il devait gérer son équipe dans un contexte interne particulièrement tendu.

De Zerbi décrit une direction divisée

Selon Roberto↗ De Zerbi, la relation entre Pablo Longoria et Medhi Benatia s’est interrompue durant une période de trois mois. L’entraîneur italien affirme que cette absence de dialogue a compliqué son quotidien sur le banc de l’OM, les deux dirigeants étant pourtant associés à sa nomination.

«J’avais été choisi par le duo Benatia – Longoria, mais tous les deux ne se sont pas parlé pendant trois mois. Et moi, j’étais l’entraîneur au milieu de tout ça…»

L’ancien coach marseillais estime ainsi qu’il s’est retrouvé isolé au milieu de ce conflit interne. Il explique également avoir eu le sentiment d’être utilisé comme responsable des difficultés rencontrées par les différentes parties.

L’ancien entraîneur marseillais dit avoir servi de bouc émissaire

Dans son récit, Roberto↗ De Zerbi ne remet pas seulement en cause le manque de communication entre les deux dirigeants. Il considère aussi que les conséquences de cette situation ont été reportées sur lui, alors qu’il n’était pas à l’origine du désaccord entre Pablo Longoria et Medhi Benatia.

«Ce n’était pas juste que l’entraîneur se retrouve seul au milieu de tout ça, parce que de nombreuses fois j’ai été le bouc émissaire pour tout le monde»

Désormais entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi présente donc son passage à l’Olympique de Marseille à travers les tensions qui auraient opposé les deux dirigeants. Il affirme avoir payé les conséquences de ce conflit interne dans son quotidien d’entraîneur.