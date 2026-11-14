Après un début de saison très compliqué avec Tottenham, Roberto De Zerbi a réussi à redresser la situation en Premier League. L’ancien entraîneur de l’OM vient d’être récompensé pour son travail avec une première distinction dans sa carrière.

Voir sur YouTube

La situation semblait pourtant très mal engagée pour Roberto↗ De Zerbi il y a un peu plus d’un mois. Tottenham avait alors enchaîné trois défaites et deux nuls lors de ses cinq premières journées de championnat, au point de se retrouver dans la zone de relégation et même à la dernière place. Les Spurs avaient également été éliminés de la Coupe de la Ligue par Liverpool, ce qui avait placé leur entraîneur italien sous pression.

A lire aussi : Finances OM : Benatia règle ses comptes avec Logoria !↗

Tottenham s’est éloigné de la zone rouge

Depuis cette période de crise, l’équipe londonienne a nettement redressé sa trajectoire. Tottenham↗ a remporté trois rencontres de Premier League, dont une victoire sur la pelouse de Chelsea, obtenu un nul contre Manchester United et subi une défaite le week-end dernier face à Leeds. Cette série a permis aux Spurs de remonter à la 11e place du classement, avec une distance plus importante par rapport à la zone rouge. Sur les cinq dernières journées, Tottenham est même présenté comme la deuxième meilleure équipe du championnat derrière Arsenal, malgré le revers concédé contre Leeds lors de la dernière rencontre.

⭐️ OFFICIAL: Roberto De Zerbi wins Premier League Manager of the Month Award for October. https://t.co/o1fIAYU8a3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2026↗

Une première distinction pour l’ancien coach de l’OM

Le redressement observé à Tottenham a été récompensé par le titre d’entraîneur du mois d’octobre en Premier League. Il s’agit d’une première pour Roberto↗ De Zerbi depuis le début de sa carrière, alors que son équipe avait connu un départ très compliqué quelques semaines auparavant. Cette distinction intervient également dans un contexte où son ancien directeur sportif à l’OM, Medhi Benatia, continue de revenir dans les médias sur les erreurs du passé. L’ancien entraîneur marseillais, lui, a vu sa situation évoluer rapidement à la tête de Tottenham.