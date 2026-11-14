Medhi Benatia a raconté sur Canal+ les coulisses de ses premiers échanges avec Roberto De Zerbi. Le dirigeant de l’OM était prêt à interrompre ses vacances pour rencontrer l’entraîneur italien à Milan, une démarche qui a marqué le technicien.

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La venue de Roberto De Zerbi à Marseille s’est construite autour d’un premier échange direct avec Medhi Benatia↗. Le dirigeant olympien explique avoir contacté l’Italien alors que celui-ci s’apprêtait à quitter Brighton et se disait mécontent de sa situation. La discussion a rapidement porté sur l’OM, un club pour lequel De Zerbi affirme avoir toujours ressenti une forte sympathie.

Benatia présente le projet marseillais à De Zerbi

Après avoir évoqué l’intérêt du technicien pour Marseille, Benatia↗ lui a présenté Pablo Longoria, son propre rôle et la méthode de travail envisagée. Le message transmis était notamment qu’aucun joueur ne devait rejoindre l’OM sans l’accord de l’entraîneur et que la philosophie de jeu du coach devait être respectée.

« Je l’appelle, je lui dis : “Roby, comment tu vas ? Apparemment, tu vas quitter Brighton.” »

Cette approche a immédiatement retenu l’attention de De Zerbi, qui souhaitait obtenir des précisions sur le projet et sur le propriétaire du club. Pour Benatia↗, il s’agissait de placer le futur entraîneur au centre des décisions sportives, conformément au fonctionnement qu’il entendait défendre à Marseille.

Le dirigeant de l’OM prêt à quitter Dubaï

À peine arrivé à Dubaï pour retrouver sa famille après une saison éprouvante, Benatia a proposé de reprendre l’avion le soir même. Il voulait déjeuner avec De Zerbi à Milan dès le lendemain matin, mais l’entraîneur italien a refusé de lui imposer un tel déplacement et lui a proposé de patienter deux jours avant une visioconférence.

« Si je dois venir, y a pas de vacances, y a rien, je viens. »

Cette disponibilité a illustré la détermination de l’OM dans ce dossier. Deux jours plus tard, De Zerbi a finalement rappelé Benatia pour lui confirmer que le discours marseillais avait fait son chemin et que le projet correspondait à sa propre vision du football.