OM : De Zerbi s’enflamme sur Mason Greenwood !

Mason Greenwood continue d’impressionner sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un nouveau but face à Gérone (2-0), l’attaquant anglais a une nouvelle fois confirmé sa forme éclatante en ce début de préparation. Son entraîneur, Roberto De Zerbi, n’a pas manqué de saluer ses performances après la rencontre.

À l’issue de la victoire 2-0 contre Gérone, disputée samedi soir en Andorre, le coach marseillais a encensé son joueur en conférence de presse :

« Il a été au top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année, on sent les fruits de sa première saison à l’OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres. »

Une déclaration forte de Roberto De Zerbi, qui confirme l’importance prise par Greenwood dans le projet marseillais version 2025-2026.

Déjà 5 buts en 3 matchs pour Greenwood

Greenwood a inscrit un but sur penalty face à Gérone, portant son total à 5 réalisations en seulement 3 matchs de préparation estivale. Des statistiques impressionnantes qui témoignent de sa montée en puissance et de sa confiance retrouvée.

Le joueur formé à Manchester United semble pleinement épanoui sous les ordres de De Zerbi. Il incarne aujourd’hui l’un des visages du renouveau offensif de l’OM, à l’aube d’une saison qui s’annonce ambitieuse, avec un retour en Ligue des champions à la clé.

Une saison clé pour Greenwood et l’OM

Avec une forme étincelante et une implication exemplaire, Greenwood pourrait bien devenir le fer de lance de l’attaque olympienne. En pleine préparation, l’OM enchaîne les succès et voit ses automatismes se mettre en place, notamment autour de son attaquant vedette.

Prochain rendez-vous : le match face à Valence, prévu le 29 juillet, dans le cadre de la AirCup – Tournée Catalogne.