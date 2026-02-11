OM : De Zerbi, un départ malgré des statistiques favorables !

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont officialisé la fin de leur collaboration ce 11 février 2026, d’un commun accord après des semaines de turbulence sportive et une lourde défaite en Ligue 1. Ce départ intervient malgré un meilleur ratio de victoires qu’aucun entraîneur marseillais n’avait atteint au XXIᵉ siècle.

Un bilan statistique paradoxal pour De zerbi

Arrivé à l’été 2024 sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi laisse un bilan chiffré contrasté. En 69 matches officiels, il a obtenu 39 victoires, 10 nuls et 20 défaites toutes compétitions confondues, soit 57 % de succès, ce qui constitue le meilleur ratio de victoires pour un entraîneur de Marseille depuis 2000, devant Igor Tudor (56 %), Jorge Sampaoli (54 %), Marcelo Bielsa (51 %) et Didier Deschamps (50 %).

Cette statistique remarquable n’a toutefois pas suffi à préserver sa position au moment où l’équipe peine à retrouver une trajectoire ascendante en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Résultats récents et contexte du départ

Le départ de De Zerbi a été précipité par une série de contre-performances marquantes ces dernières semaines. Après une élimination prématurée en Ligue des Champions, notamment sur un revers 3-0 à Bruges, l’OM a encaissé une correction 5-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, un résultat jugé inacceptable par la direction.

Le communiqué du club précise que la décision a été prise d’un commun accord, à l’issue de discussions internes impliquant la direction sportive, la présidence et le technicien, dans l’optique de répondre aux enjeux sportifs de la fin de saison.

Instabilité chronique…

Ce départ s’inscrit dans un contexte d’instabilité chronique sur le banc de l’OM, où il est rare qu’un entraîneur achève deux saisons complètes consécutives. La période récente de l’OM est marquée par une succession de coachs, reflétant des difficultés structurelles du club à installer une continuité durable.

Sportivement, l’équipe pointe actuellement à une place en milieu de tableau en Ligue 1, loin des attentes élevées d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui a renforcé l’urgence d’un changement au poste d’entraîneur.