OM : Décisif, Aubameyang ne lâche rien ! Les notes !

L’OM s’est relancé lors de cette 5e journée de Ligue des Champions en battant Newcastle 2-1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de cette rencontre disputée au stade Vélodrome.
L’OM est cueilli d’entrée lorsque Newcastle ouvre le score dès la 6e minute par Barnes, bien servi après un premier mouvement anglais sur le côté droit. Les Phocéens réagissent rapidement : Aubameyang est mis en action à plusieurs reprises (18e, 19e), mais Pope veille et repousse ses tentatives. Le Gabonais manque ensuite le cadre à deux reprises alors que Marseille pousse (37e, 40e). Rulli maintient les siens en vie avant la pause en s’interposant notamment sur Gordon (43e). Juste avant la mi-temps, Willock centre vers Gordon, trop court pour doubler la mise, et l’OM regagne les vestiaires mené 1-0 après avoir globalement dominé le ballon mais manqué de réalisme.
Aubameyang s’offre un doublé !
Dès le retour du vestiaire, Aubameyang renverse complètement le match : d’abord lancé en profondeur par Bakola, il élimine Pope et égalise dans un angle fermé (46e), puis il surgit au premier poteau pour convertir un centre parfait de Weah (50e). Newcastle croit revenir, mais le but de Barnes à la 48e est refusé pour hors-jeu. Les Anglais réagissent avec plusieurs occasions, notamment par Willock (59e) et Elanga (78e), mais Rulli multiplie les arrêts décisifs. L’OM recule en fin de rencontre, Pavard et Thiaw s’illustrent dans les duels aériens, et De Zerbi gère ses remplacements pour tenir le score. Portés par un Vélodrome incandescent, les Marseillais résistent jusqu’au bout et décrochent une victoire cruciale 2-1 qui les maintient en vie dans leur campagne de Ligue des champions.
La note de Pierre-Emerick Aubameyang 8/10
Son appréciation
Aubameyang a livré un match en deux temps face à Newcastle. D’abord en difficulté, avec plusieurs occasions manquées et un Pope qui le frustre à trois reprises, il rate notamment une tête très nette (37e). Mais il se transforme au retour des vestiaires : une frappe en angle fermé après avoir devancé la sortie de Pope (46e), puis une présence parfaite au premier poteau sur le centre de Weah (50e) lui offrent un doublé en quatre minutes. Actif défensivement en fin de match, il a été le principal artisan de la relance de l’OM en Ligue des Champions.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|7/10
|
Il a vécu une première mi-temps frustrante avec quatre belles occasions (18e, 19e, 37e, 40e), notamment les deux dernières où il a manqué de justesse. Mais il a montré que son sang-froid ne s’était pas soudain évaporé en signant un doublé au retour des vestiaires (46e, 50e). Il avait encore des jambes jusqu’au bout du match ne comptant pas ses appels ou ses courses défensives avant de céder sa place à VAZ (90e+2).
|Note de La Provence
|9/10
|
Ses quatre ratés en première période ne l’ont pas découragé. Il claque un doublé magnifique, empli d’opportunisme, d’abord en effaçant Pope et en glissant le cuir dans le but, avant de se jeter comme un mort de faim pour un pointu des familles. Il a continué à inquiéter la défense anglaise par sa vitesse. Perclus de crampes, il cède sa place à Vaz sous une standing ovation (90+2).
|Note de Maxifoot
|8/10
|En réglant la mire, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a changé le match ! En première période, l’attaquant phocéen a eu le mérite de sonner la révolte avec deux frappes repoussées par Pope sur deux services de Greenwood. Mais jusqu’à la pause, le Gabonais a été trop peu efficace avec une tête loupée, sur un centre de Greenwood, puis un tir non cadré après un bon pressing d’Højbjerg. Puis après la mi-temps, l’ex-Stéphanois a profité d’une sortie lointaine totalement ratée de Pope pour égaliser. Et sur un centre de Weah quelques minutes plus tard, il s’est offert un doublé. En retrouvant son efficacité, le Marseillais a fait basculer cette partie dans la folie !
|Note de FootMercato
|7.5/10
|L’attaquant a eu deux belles occasions après le temps fort inaugural de Newcastle (17e et 18e), contrarié à chaque fois par un solide Pope. Si le portier intervient bien une nouvelle fois sur ce ballon taclé (40e), le Gabonais est surtout très maladroit de la tête sur cet excellent centre de son coéquipier anglais (37e). Après avoir gâché, il s’est (très) bien rattrapé dès le retour des vestiaires en devançant la curieuse sortie de Pope pour marquer de loin d’une frappe en angle fermé (46e). Dans la foulée, il est présent au premier poteau pour convertir ce centre de Weah (50e). Un doublé en 4 minutes, en plus d’une fin de match passée à défendre, qui permet à l’OM de se relancer complètement dans cette Ligue des Champions.