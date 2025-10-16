OM : Déclic, idole, mercato… l’interview d’Igor Paixão sur RMC résumée en 5 points !

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Igor Paixão s’est longuement confié à RMC sur son adaptation, son rapport avec Roberto De Zerbi et la ferveur du Vélodrome. L’ailier brésilien, auteur d’un doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, s’est livré sans détour sur son parcours, son jeu et les valeurs qui l’animent.

Dans cet entretien sincère et enthousiaste, Paixão revient sur les raisons de son choix de rejoindre l’OM, sur la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur, mais aussi sur son admiration pour Ronaldinho, son modèle d’enfance. Pour lui, « jouer ici, dans un club chargé d’histoire, c’est un honneur et une responsabilité ».

1. Le déclic du doublé contre l’Ajax

Pour Igor Paixão, ce match restera un tournant. « Marquer en Ligue des champions, dans un stade comme le Vélodrome, c’est indescriptible », confie-t-il. Ce soir-là, l’attaquant a pris conscience qu’il pouvait devenir un joueur majeur du projet marseillais. Il évoque aussi le soutien de sa famille au Brésil, connectée en direct pour suivre son exploit.

2. L’influence de Ronaldinho

Paixão n’a jamais caché son admiration pour Ronaldinho : « Il faisait de la magie avec le ballon. Je ne veux pas le copier, mais je m’en inspire ». Son sourire, ses dribbles et ses célébrations dansantes sont des hommages assumés à son idole. « J’aime célébrer en dansant, pour transmettre du bonheur », explique-t-il.

3. La confiance de De Zerbi et des dirigeants

Blessé avant sa signature, Paixão raconte la marque de foi du club : « Quand l’OM m’a dit qu’il me voulait même après ma blessure, ça m’a boosté encore plus ». Il remercie la direction et De Zerbi, qui lui a offert sa confiance : « Le coach protège tout le groupe. On travaille tous dans le même sens ».

4. Une attaque complémentaire

Le Brésilien souligne la qualité du secteur offensif marseillais, entre Greenwood, Aubameyang, Gouiri ou Robinio Vaz. « Peu importe qui joue, on se comprend bien. Notre attaque est dangereuse des deux côtés », dit-il. L’arrivée de Paixão a rééquilibré un collectif qui penchait jusque-là à droite.

5. Ses racines et ses valeurs

Originaire d’une communauté Quilombo au Brésil, Paixão revendique fièrement son héritage. « Mon père a beaucoup souffert dans son enfance. Aujourd’hui, je veux lui rendre tout ça sur le terrain ». Il se dit aussi touché par les messages antiracistes du Vélodrome : « Le football appartient à tout le monde ».