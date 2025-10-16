OM : Pablo Longoria détaille la stratégie économique du club autour du Vélodrome et de la performance

Invité du podcast Business of Sport, Pablo Longoria a levé le voile sur la stratégie économique de l’Olympique de Marseille, entre gestion financière rigoureuse, valorisation du Vélodrome et obsession de la performance sportive.

Le président marseillais a d’abord souligné l’importance capitale du stade dans le modèle économique du club.

« Le Vélodrome ? C’est une part énorme de nos revenus. Quasiment 30 % des revenus du club. »

Pour Longoria, le premier défi en arrivant à l’OM était clair : ramener les supporters.

« Quand je suis arrivé, le premier objectif était de faire revenir les gens au stade. D’obtenir des performances à court terme pour créer une dynamique autour du club : les sponsors, la billetterie… »

A lire : Mercato : Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

Une approche simple mais efficace : le sportif tire le commercial.

« La performance sportive est le cœur de l’entreprise. Sans résultats, l’impact commercial est limité. »

Le dirigeant espagnol insiste aussi sur l’équilibre financier, au-delà du seul marché des transferts.

« Il faut penser non seulement aux transferts mais aussi aux salaires. J’ai passé un mois et demi à réfléchir à cette équation. »

A lire aussi : Mercato concurrents : Lyon négocie l’arrivée d’un joker !

Longoria observe par ailleurs une inflation croissante sur le marché des jeunes talents.

« Sur les marchés saturés, tout le monde achète des joueurs de 21 ans pour les revendre plus cher. Cela crée de l’inflation. »

Ces propos illustrent une vision globale : un OM performant, durable et mieux structuré économiquement, où le Vélodrome reste un levier majeur de croissance et la cohérence sportive, le socle de tout le projet.