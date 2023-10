OM : Déjà deux absents confirmés face au Havre et plusieurs points d’interrogations

Ce jeudi, Gennaro Gattuso a fait confiance à Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba en l’absence de Samuel Gigot. La Provence donne des nouvelles du défenseur français.

L’Olympique de Marseille a affronté ce jeudi Brighton en Europa League sans Samuel Gigot, blessé. Balerdi et Mbemba ont assuré la défense avec un très bon match du premier et un but pour ouvrir le score de la part du Congolais. Comme l’expliquait Karim Attab avant que la rencontre ne débute, Gigot est touché à une côte et n’a pas pu être aligné.

#OMBHA Samuel Gigot est forfait. Il est touché à une côte. Il pourait également rater le match de dimanche face au Havre.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) October 5, 2023

Gigot et Lodi absents, Veretout et Kondogbia incertains?

Pire, il devrait même être absent face au Havre ce dimanche en Ligue 1… Une information confirmée ce vendredi par La Provence ! En effet, le journal local explique que Gennaro Gattuso ne devrait pas pouvoir faire confiance à Samuel Gigot pour la septième journée de Ligue 1 face au Havre au Vélodrome. Jordan Veretout est sorti sur blessure et pourrait lui aussi être absent ce dimanche.

De plus, Geoffrey Kondogbia n’était pas encore à 100% et n’a pas participé à la rencontre ce jeudi face à Brighton. Il semble peu probable qu’il puisse jouer face au Havre en Ligue 1. Pour finir, Renan Lodi sera suspendu après trois cartons jaunes reçus en moins de 10 matchs en Ligue 1. Le Brésilien ne pourra donc pas être utilisé par le coach italien.

Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied

Tariq Lamptey a effectué un tacle non maitrisé sur Amine Harit. Si le latéral a bien tocuhé le ballon, il a par la suite pris la cheville de l’international marocain cependant, l’arbitre n’a pas bronché et le VAR n’a pas réagi. Le journaliste de RMC, Florent Germain relate l’énervement de Jordan Veretout qui aurait crié dans le couloir du Vélodrome (il était sorti sur blessure) après ce fait de jeu: « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! ».

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Léonardo Balerdi est revenu sur cette rencontre. Il évoque aussi cette faute sur son coéquipier. « Le coach veut que l’on joue en équipe sur le terrain. Nous devons être compacts. Il y a des situations que nous devons regarder et améliorer. Je pense que nous avons été bons. Il y a beaucoup de choses positives. (…) L’arbitrage ? J’ai vu la cheville d’Amine (Harit) et je suis un peu en colère contre l’arbitrage. Il y a peut-être rouge. Il faut voir. Je n’ai pas vu les images mais peut-être que l’arbitre aurait pu vérifier les images. »