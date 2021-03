OM : Déjà un gros coup dur pour Sampaoli !

Pour sa première rencontre avec l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli va devoir faire sans un joueur devenu un titulaire indiscutable : Pape Gueye…

L’Olympique de Marseille a officialisé il y a près d’une semaine l’arrivée de Jorge Sampaoli ! Le coach argentin est sur le sol marseillais depuis ce mardi et doit procéder à 7 jours d’isolement à cause du protocole sanitaire. Il ne pouvait donc pas être sur le banc pour la rencontre face au LOSC et n’y sera pas non plus à Perpignan pour affronter Canet-en-Roussillon.

GUEYE SERA SUSPENDU UN MATCH !

Sampaoli officiera donc sur le banc de l’OM pour le match en retard face au Stade Rennais au Stade Vélodrome qui avait été annulé après les incidents de la Commanderie. Malheureusement pour ce match, l’Argentin va devoir faire un joueur qui était essentiel jusqu’à présent.

A LIRE : OM : Larguet confirme 2 absents pour le match de Coupe de France !

En effet, la Commission de discipline s’est réuni ce jeudi pour prendre des décisions sur les suspension à venir. Pape Gueye figure dans la liste des joueurs écopant d’un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période de 10 matchs officiels. Cela prendra effet le mardi 9 mars soit la veille de la rencontre face à Rennes… Déjà un coup dur pour Sampaoli !