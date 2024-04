OM : Déjà un premier coup dur pour Gasset face à l’Atalanta !

Alors annoncé incertain pour la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta, Gianluca Scamacca sera finalement disponible ce jeudi.

Plus de peur que de mal ou intox révélée pour Scamacca? Gasperini avait annoncé ce dimanche soir après la victoire face à Empoli que son attaquant était incertain. « Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie, c’est un joueur qui a besoin de jouer (…) On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours », avait déclaré le coach. Finalement, l’attaquant italien est bien de retour à l’entraînement et devrait faire partie du déplacement au Vélodrome pour affronter l’OM.

Gianluca #Scamacca s’est entraîné avec le reste du groupe ce lundi, l’attaquant est disponibile pour le match face à l’#OM jeudi ✔️ https://t.co/WnqgQwayRt — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 29, 2024

Que vaut cette Atalanta ? Points forts, faibles

« La saison de l’Atalanta connaît des hauts et des bas. Sûrement à cause de l’enchaînement des matchs mais cette saison on a perdu trop de points bêtement. Les points forts sont un jeu collectif et de construction rodé, le point faible est un manque de réalisme avec beaucoup trop d’occasions ratées qui coûtent beaucoup de points. »

Cette Atalanta est entrainée par Gian Piero Gasperini qui utilise deux systèmes de jeu : « 343 avec deux joueurs en soutien de l’attaquant ou en 3412 : avec un 10 en soutien des deux attaquants. Les joueurs défensifs apportent offensivement, il y a marquage individuel. »