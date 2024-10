OM : Déjà une bonne nouvelle avant le match face au PSG !

Après la rencontre face à Angers, une nouvelle trêve internationale fera son apparition… Pour la reprise, les Marseillais n’auront que quelques jours pour se préparer au choc face au PSG !

C’est toujours une date que l’on coche dans le calendrier en début de saison : la rencontre face au PSG. Cette année, la confrontation avec les Parisiens arrive tôt et se jouera au Vélodrome pour le match aller. BFM Marseille nous annonce une bonne nouvelle pour les Olympiens ! Ce mardi, le club avait mis 5000 places en vente qui se sont écoulées en moins d’1h. La rencontre se jouera donc à guichet fermés et offrira sans aucun doute une ambiance exceptionnelle pour soutenir les Marseillais face à leur rival.

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur d’Arsenal Emmanuel Petit a donné son sentiment sur le PSG et ses concurrents Monaco et l’OM. Selon lui la gestion des coachs et l’état d’esprit à l’intérieur des groupes peut faire la différence :

. « Je me dis qu’il va souvent en clash avec ses joueurs. Il a prouvé à différentes reprises même dans ses différents clubs, avec Mbappé par exemple. Dans la gestion il y a une rudesse quand même, dans sa personnalité dans son caractère, quand les choses ne vont pas dans son sens il est moins rassembleur et il peut y avoir des clashs. De Zerbi ce n’est pas le cas, à Brighton je ne l’ai pas vu faire même quand ça se passait mal, je n’ai pas eu de retour sur lui quelconque de lui où il s’est pris la tête avec ses joueurs. Et c’est là-dessus, je n’espère pas je ne pense pas car le groupe du PSG n’a pas trop d’egos. Mais quand même je me dis que les objectifs sont grands du côté du PSG si y a une accroche quelque part ça peut être un grain de sable perturbant. Quand je vois la célébration des buts (de l’OM) avec l’entraîneur à Lyon, je ne vois pas ça du côté du PSG. », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Monaco sur RMC Sport.