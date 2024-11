OM : Déjà une bonne nouvelle pour Adrien Rabiot?

Adrien Rabiot devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps qui sera donnée ce jeudi pour le prochain rassemblement. Une blessure d’une joueur de l’Equipe de France pourrait permettre au Marseillais d’avoir du temps de jeu !

Rabiot devrait retrouver l’Equipe de France ! Le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille fera certainement partie de la liste de Didier Deschamps qui sera donnée ce jeudi. L’ancien joueur du PSG pourrait avoir un temps de jeu et une place plus importante dans la sélection avec la récente blessure d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu du Real Madrid est out pour 1 mois.

🚨⚠️ Aurélien Tchouameni has sprained his left ankle, tests have confirmed today. He will be out for around one month, as @AranchaMobile reports. pic.twitter.com/t9rK1gICYv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024

Nasri veut voir ces deux joueurs de Ligue 1 en Equipe de France !

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps annoncera la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le dernier rassemblement de l’équipe de France en 2024. Les Bleus se retrouveront ensuite à Clairefontaine dès lundi pour préparer leurs deux dernières rencontres de la Ligue des Nations : face à Israël au Stade de France, le 14 novembre, et contre l’Italie à San Siro, le 17 novembre. Alors que l’annonce approche, Samir Nasri a exprimé son avis sur les joueurs qui mériteraient d’intégrer le groupe des Bleus.

Sur le plateau de Canal+ après les matchs Lille – Juventus et Bologne – Monaco en Ligue des champions, l’ancien international français a suggéré que deux jeunes talents devraient figurer dans la liste de Didier Deschamps : « Pour moi, il y a deux joueurs qui doivent absolument être appelés : Lucas Chevalier et Maghnes Akliouche ».

Le gardien de but du LOSC et l’ailier monégasque ont brillé depuis le début de la saison avec leurs clubs respectifs. Leur forme exceptionnelle en club ne laisse plus de doute : une convocation en équipe de France semble désormais être une question de temps. Cette sélection pourrait bien se concrétiser dans les jours à venir, à l’occasion des prochaines rencontres de la Ligue des Nations.

Lucas Chevalier, jeune gardien de but du LOSC, s’impose comme l’un des meilleurs portiers de la Ligue 1 cette saison, avec des performances solides et décisives. De son côté, Maghnes Akliouche, l’ailier prometteur de l’AS Monaco, fait sensation avec sa technique et son influence sur le jeu, contribuant largement aux résultats de son équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Les deux joueurs sont donc sur une trajectoire ascendante et semblent plus que jamais prêts à rejoindre l’équipe de France. Leur intégration au groupe de Deschamps serait un signal fort pour l’avenir du football français, avec l’émergence de nouvelles stars du championnat.

Ligue des Nations 2024 : les enjeux pour l’équipe de France

Les deux matchs de la Ligue des Nations en novembre revêtent une importance capitale pour la France, qui vise à conserver son rang parmi les meilleures nations européennes. Ces derniers matchs avant la trêve hivernale seront donc l’occasion pour Didier Deschamps de tester de nouveaux profils et de préparer son équipe pour les échéances futures.