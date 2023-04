OM : Déjà une bonne nouvelle pour Tudor pour Lorient !

Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille affrontera le FC Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle est déjà tombée pour le coach marseillais !

L’Olympique de Marseille a du mal à prendre des points à domicile au Vélodrome mais se porte bien mieux à l’extérieur. Ce dimanche, les hommes d’Igor Tudor se déplaceront pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 à Lorient pour y affronter les Merlus.

Ces derniers ont perdu lors de la dernière journée face au LOSC sur le score de 3-1. Cette rencontre a également été marquée par l’expulsion d’un ancien joueur de l’OM : Laurent Abergel. Le joueur formé à Marseille qui plus est capitaine du FC Lorient, sera suspendu pour le match contre les Olympiens !

Carton rouge pour Laurent Abergel. 79′ I 1-1 I #LOSCFCL — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 2, 2023

« Personnellement, c’était un match compliqué, encore plus après avoir pris un carton rouge. J’avais l’impression d’être pris au marquage à chaque fois, je n’ai pas touché beaucoup de ballons, je n’étais pas en réussite. Je n’ai pas fait un bon match. Je prends une grande part de responsabilité dans cette défaite parce qu’après le rouge, le match a changé. Sévère ou pas, je n’ai pas fait preuve d’intelligence sur ce coup-là. J’assume. Cette expulsion est le tournant du match, cela a fait mal à notre équipe derrière » Laurent Abergel – Source : Ouest-France (02/04/23)

À 10, c’était beaucoup plus difficile — Le Bris

« Lille a bien démarré le match, ils ont trouvé des espaces dans notre défense, sur le milieu et les côtés. Il faut valoriser le travail de l’adversaire. Nous, on a mis du temps à s’ajuster, car notre système en 4-1-4-1 mérite d’avoir un vécu, une expérience prolongée. Le passage en 4-4-2 à plat a résolu nos problèmes. On était beaucoup moins en danger et en retard. J’ai apprécié la capacité de l’équipe à réagir, et son courage de prendre le ballon sous la pression. En deuxième période, on est bien reparti, et on a fait déjouer cette équipe de Lille. Notre égalisation était logique, mais les émotions du match ont fait qu’il y a eu une décision en notre défaveur (l’expulsion de Laurent Abergel). À 10, c’était beaucoup plus difficile, on a eu l’occasion du 2-1 avec Stéphane Diarra, mais Edon Zhegrova a une qualité exceptionnelle de finition, donc bravo à Lille » Régis Le Bris – Source : Conférence de presse (02/04/23)