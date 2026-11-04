Avec trois défaites en trois journées de Ligue Europa, l’OM occupe la 34e place et se retrouve en difficulté dans cette compétition. Avant le déplacement à Leverkusen, plusieurs anciens du club ont été interrogés sur l’opportunité de préserver les forces marseillaises pour la Ligue 1.

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Dans un dossier publié le 4 novembre 2026 par La Provence, Demetrius Ferreira est interrogé sur la suite de la campagne européenne de l’OM. Marseille doit encore remporter au moins trois de ses cinq prochains matches européens pour espérer redresser sa situation. Dans le même temps, les joueurs de Bruno Genesio restent sur quatre succès consécutifs en championnat, avant un déplacement à Lens qui suivra le rendez-vous européen.

Une Ligue Europa déjà mal engagée pour l’OM

La Provence rappelle que l’OM a perdu ses trois premières rencontres de Ligue Europa↗. Le club marseillais se trouve ainsi au bord de l’élimination, tandis que Bruno Genesio fait tourner son effectif lors des matches disputés le jeudi sans aligner une équipe composée uniquement de remplaçants. Le déplacement à Leverkusen intervient donc dans un calendrier chargé. La situation nourrit le débat sur la priorité à donner à la Ligue 1, où l’OM vient de retrouver une dynamique favorable, ou à une compétition européenne qui occupe une place particulière dans l’histoire du club.

Demetrius Ferreira veut continuer à jouer la compétition

Ancien latéral droit de l’OM, Demetrius Ferreira refuse de considérer la Ligue Europa↗ comme une compétition à abandonner. Dans les propos rapportés par La Provence, il rappelle que le bilan des trois premières journées est préoccupant, tout en soulignant que la situation peut encore évoluer.

« À Marseille, il ne faut jamais baisser les bras concernant la coupe d’Europe, c’est une expérience fantastique à vivre. »

Le dossier de La Provence présente également les avis d’Éric Di Meco, Gérard↗ Gili et Fabien Laurenti sur la suite de la saison olympienne. Leurs analyses sont sollicitées alors que l’OM doit enchaîner le déplacement européen à Leverkusen et le choc de Ligue 1 contre Lens.