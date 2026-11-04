Après trois défaites en trois matchs de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation très délicate. Pour Gérard Gili, ancien gardien et entraîneur olympien, le constat est sans appel : l’OM n’a plus les moyens de jouer sur les deux tableaux. Dans les colonnes de La Provence, il estime même qu’une élimination européenne pourrait finalement être bénéfique aux hommes de Bruno Genesio.

L’OM a retrouvé des couleurs en championnat avec quatre victoires consécutives, mais son parcours européen reste catastrophique. Battus par Beşiktaş, l’Olympiakos et Sturm Graz, les Marseillais n’ont toujours pas inscrit le moindre point en Ligue Europa.

Une situation qui pousse Gérard Gili à tenir un discours particulièrement tranché. Dans La Provence, l’ancien entraîneur marseillais considère que les ambitions européennes doivent désormais passer au second plan.

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« La coupe d’Europe, cette année, elle n’est plus à jouer »

Pour Gérard Gili, les trois premières rencontres européennes ont révélé les limites de l’effectif olympien.

« Même si tu veux continuer à la jouer, tu n’es plus en l’état. C’est fini, c’était un rêve. Les trois premiers matches ont ramené la vérité. La coupe d’Europe, cette année, elle n’est plus à jouer. »

L’ancien technicien estime surtout que Bruno Genesio ne dispose pas d’un groupe suffisamment étoffé pour enchaîner les rencontres sur deux tableaux.

« Mathématiquement, c’est presque impossible, c’est une charge de fatigue… On n’a pas l’effectif pour le faire, donc à la limite, c’est un mal pour un bien. »

Une analyse qui rejoint les interrogations autour de l’effectif réduit de l’OM et de sa capacité à gérer l’enchaînement des rencontres↗.

Si les chances de qualification se sont considérablement réduites, l’OM n’est toutefois pas encore mathématiquement éliminé avant son déplacement à Leverkusen jeudi.

« Avec cette équipe de 12 ou 13 joueurs, il n’y a pas lieu de s’inquiéter »

Pour Gili, une sortie prématurée de la compétition pourrait permettre à Marseille de se concentrer davantage sur le championnat.

« Moi aussi en tant que supporter, j’aimerais bien voir des matches de coupe d’Europe. Mais là, compte tenu des circonstances… C’est surtout qu’en championnat, le seul risque, c’est le calendrier avec la coupe d’Europe. Mais sans la Ligue Europa, avec cette équipe de 12 ou 13 joueurs, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »

L’ancien entraîneur olympien fait donc du manque de profondeur de banc le principal obstacle aux ambitions marseillaises.

Après la troisième défaite européenne face à Sturm Graz↗, le contraste avec les résultats en Ligue 1 est devenu particulièrement frappant.

Et le calendrier ne va pas arranger les choses. Comme le rappelle notre point sur les prochaines échéances de l’OM↗, Marseille affrontera Leverkusen jeudi, avant de se rendre à Lens dimanche.

Pour Gérard Gili, le véritable enjeu n’est donc plus de sauver la campagne européenne, mais de préserver les forces de l’OM pour poursuivre sa remontée en Ligue 1.