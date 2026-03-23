OM : dernières infos et inquiétude autour de la blessure de Greenwood !

Touché dès la 18e minute face à Lille, Mason Greenwood a quitté prématurément ses partenaires, laissant l’OM dans le doute. L’attaquant anglais doit passer des examens médicaux lundi pour déterminer la nature exacte de sa blessure.

Un coup dur immédiat pour Olympique de Marseille

La défaite de l’Olympique de Marseille face à Lille (1-2) ne s’est pas seulement jouée au tableau d’affichage. Elle a aussi été marquée par la sortie précoce de Mason Greenwood, touché à la jambe gauche après un choc avec Calvin Verdonk. L’action, survenue dès la 18e minute, a été sanctionnée sans grande sévérité par l’arbitre Benoît Bastien, mais ses conséquences pourraient être importantes. Le joueur anglais qui a écopé un carton jaune dans l’action sera suspendu face à Monaco…

Privé rapidement de son principal atout offensif, l’OM a dû revoir son animation, sans parvenir à inverser la tendance face à une équipe lilloise solide. Cette sortie a clairement pesé sur le déroulé de la rencontre, tant l’influence de Greenwood est centrale dans le dispositif marseillais cette saison.

Examens attendus et inquiétude d’Habib Beye

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a apporté des précisions mesurées sur l’état de son joueur : « Mason va passer un examen lundi. Il y a eu un choc assez violent. Et dans ces chocs violents, même si cela ressemble à une béquille, il peut y avoir une lésion musculaire. »

Ces examens médicaux seront déterminants pour évaluer la gravité de la blessure de Mason Greenwood, auteur de 25 buts et 8 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Un rendement qui souligne son importance dans la course aux objectifs marseillais.

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Le timing est particulièrement défavorable pour l’OM, engagé dans une lutte serrée pour le podium de Ligue 1. Après cette défaite face à Lille, les Marseillais se projettent déjà vers un déplacement crucial à Monaco le 5 avril. Une rencontre à fort enjeu dans la bataille pour une qualification en Ligue des champions.

Suspendu pour ce match, Greenwood ne pourra de toute façon pas y participer, mais l’inquiétude dépasse cette échéance immédiate. L’évolution de sa blessure pourrait conditionner la fin de saison de l’Olympique de Marseille, désormais sous pression au classement.