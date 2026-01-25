OM : Des chiffres historiques sous De Zerbi !



Vainqueur du RC Lens (3-1) au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille continue de marquer les esprits. Ce succès permet à l’équipe de Roberto De Zerbi d’atteindre des standards statistiques rares dans l’histoire du club, aussi bien en différence de buts qu’en efficacité offensive.

La victoire face à Lens ne se résume pas à trois points supplémentaires. Elle vient confirmer la montée en puissance d’un OM solide et prolifique. Après 19 journées de Ligue 1, Marseille affiche des chiffres qui le replacent parmi les références historiques du club et du championnat.

Un OM historique… et la meilleure attaque de Ligue 1

Grâce au succès contre les Sang et Or, l’OM présente désormais une différence de buts de +24. Une performance qui place la saison 2025-2026 sur le podium des meilleures de l’histoire marseillaise à ce stade, derrière 1948-1949 (+27) et 1971-1972 (+25).

Autre donnée marquante : Marseille a inscrit 44 buts en 19 matches, soit son plus haut total à ce moment de la saison dans l’élite depuis l’exercice 1970-1971… où l’OM comptait déjà 44 réalisations. Cette efficacité offensive permet au club phocéen d’être actuellement la meilleure attaque de Ligue 1, devant le Paris Saint-Germain.

Ces chiffres illustrent l’impact du travail de Roberto De Zerbi, dont le projet de jeu offensif s’accompagne d’un réel équilibre collectif. À mi-parcours, l’OM avance avec des bases solides et des ambitions pleinement assumées.

