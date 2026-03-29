OM : “Des larmes qui ne sécheront jamais ! (…) C’est un véritable cauchemar “

Privée de la première historique de l’OM féminin au Vélodrome, Roselene Khezami a publiquement fait part de sa détresse. L’internationale algérienne n’a pas été retenue pour affronter Montpellier, une décision qu’elle dit ne pas comprendre.

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Une absence marquante lors d’un moment historique

Samedi, les joueuses de l’Olympique de Marseille ont disputé un match symbolique au stade Vélodrome face à Montpellier en Arkéma Première Ligue. Devant près de 35 000 spectateurs, les Marseillaises se sont inclinées (2-1), au terme d’une rencontre marquante pour la visibilité du football féminin.

Mais en marge de cet événement, l’absence de Roselene Khezami a retenu l’attention. L’ancienne capitaine de l’OM n’a pas été convoquée par l’entraîneure Corinne Diacre, alors même qu’elle espérait participer à cette rencontre particulière dans l’enceinte marseillaise.

Selon les éléments constatés sur place, la latérale était présente pour la reconnaissance de la pelouse avant de regagner rapidement les vestiaires, en larmes.

Roselene Khezami brise le silence

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Roselene Khezami a exprimé son profond mal-être après cette décision sportive : « Des larmes qui ne sécheront jamais (…) J’ai été écarté pour LE match que j’attendais toute ma vie : jouer au stade Vélodrome. Sans explication sportive. Aujourd’hui, ce que je vis dépasse largement le cadre d’une déception sportive. C’est un véritable cauchemar, bien au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer (…) Je reste professionnelle, mais profondément marquée par ce que je traverse »

Très attachée au club, la défenseure voit son temps de jeu diminuer ces dernières semaines. Cette non-convocation intervient dans un contexte sportif déjà délicat pour elle.

À ce stade, aucune communication officielle détaillée n’a été faite par l’OM ou par Corinne Diacre concernant les raisons précises de cette mise à l’écart.