OM : Des nouvelles de la blessure de Dimitri Payet

En conférence de presse ce mardi avant la rencontre face à Tottenham prévue ce soir, Dimitri Payet a rassuré sur son état physique après une blessure contre Clermont.

L’Olympique de Marseille a du se passer de Dimitri Payet pour le match face à Auxerre samedi dernier. Le numéro 10 a ressenti une douleur au mollet après la rencontre face à Clermont il y a pile une semaine au Stade Vélodrome. Il fait partie du groupe pour aller affronter Tottenham à Londres ce mercredi soir.

Je suis apte à 100% pour le match face à Tottenham — Payet

En conférence de presse, le capitaine de l’Olympique de Marseille a évoqué les ambitions du club en Ligue des Champions. Il a également été questionné sur son état physique après son absence dans le groupe face à Auxerre. Il rassure en expliquant être à 100%.

« On est passé à côté lors de la dernière campagne. On aspire à faire beaucoup mieux lors de cette Ligue des Champions. À nous de faire mieux qu’une 4e place. C’est un match qui est ouvert. Le moral est bon, donc il faut qu’on continue sur cette lancée. Tottenham est un adversaire redoutable. À nous de jouer notre chance. Cette première journée met sur les bons rails. On est dans un championnat à 4 équipes. Il faut se mettre à l’abri rapidement. Oui, on est prêts. On a des certitudes avec le début de saison. Certains la jouent pour la première fois. Il faudra faire preuve de sérieux pour exister. Il fallait du repos pour faire attention à ce mollet qui s’est réveillé après le match contre Clermont. Il y a eu du repos et du soin. Je suis apte à 100% pour le match face à Tottenham. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (06/09/22)

On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade — Tudor

« Quand je suis arrivé à la Juventus, je n’avais que 20 ans. C’était l’un de mes exemples. Après, quand j’ai commencé à vouloir devenir coach, il m’a ouvert des portes. Maintenant, c’est l’un des meilleurs du monde. Si on avait préparé le match ici, Antonio aurait tout vu, parce qu’il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c’est mieux d’avoir préparé le match à Marseille ce matin. (…) On a beaucoup de solutions. (…) Tottenham est là pour gagner. Demain, on va essayer de faire de notre mieux et voir ce qu’il peut arriver. On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade. Demain, on veut être une équipe sérieuse. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / RMC (06/09/2022)