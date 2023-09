OM : Des nouvelles de la blessure de Kondogbia !

Blessé depuis quelques semaines, Geoffrey Kondogbia avait raté la rencontre face à Brest et au FC Nantes avant la trêve. Des nouvelles plus que rassurantes viennent de tomber !

La blessure de Geoffrey Kondogbia a fait peur aux supporters marseillais dès le début de la saison. Censé devenir le patron du milieu de terrain, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid a mal débuté avec un carton rouge au match aller face au Panathinaïkos puis une blessure face au FC Metz qui l’a éloigné des terrains.

Kondogbia de retour à l’entraînement?

Les premières informations parlaient d’un retour limite pour la rencontre face au PSG qui aura lieu ce dimanche 24 septembre. Cependant, une série de photos peuvent nous permettre d’être plus rassuré quant à son retour ! En effet, l’Olympique de Marseille a partagé un diaporama de la séance d’entraînement au centre RLD du 11 septembre où l’on voit le Centrafricain participer à la séance !

A LIRE AUSSI : OM : Une bonne nouvelle pour l’attaque de Marcelino !

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il est totalement remis et qu’il sera à 100% pour la rencontre face à Toulouse qui aura lieu ce dimanche au Vélodrome. Ce vendredi, l‘Olympique de Marseille organise une conférence de presse avec Marcelino avant la reprise du championnat. Le coach en dira certainement plus sur l’état de santé du milieu de terrain !

Riolo en demande plus à Kondogbia

Dans l’After Foot, Daniel Riolo était revenu sur le milieu de l’OM dans ce système. Pour lui, le Centrafricain doit absolument montrer plus pour prétendre à une place de titulaire. La hiérarchisation de l’effectif à ce poste n’est pas aussi évidente.

« L’équipe n’est pas terminé. C’est comme si les demandes de Marcelino et son schéma, qui n’est plus tellement d’actualité, avaient provoqué une défaillance dans le recrutement. Longoria ne prend pas beaucoup de joueurs de valorisation, comme avec Kondogbia. Il faut vraiment qu’il me montre beaucoup pour me faire dire que c’est meilleur que la paire Rongier-Veretout »,