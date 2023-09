OM : Les gros regrets de Samuel Gigot sur le début de saison

L’Olympique de Marseille a réalisé un début de saison discutable malgré le classement intéressant en Ligue 1. Samuel Gigot revient notamment sur l’élimination en Ligue des Champions au micro de BFM Marseille.

Ce lundi, BFM Marseille a interrogé Samuel Gigot sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Le défenseur français a expliqué à Eric Di Meco qu’il y avait beaucoup de regrets à avoir, notamment sur la double confrontation face au Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions.

« C’est vrai que ça a été un début de saison assez compliqué pour nous, ça a repris assez vite avec ce barrage de Ligue des Champions qui est arrivé tôt. C’est vrai que l’on peut avoir des regrets sur le match aller je pense (Face au Panathinaïkos, défaite 1-0). Là bas, on a fait un non match. Ensuite, avec la performance que l’on a faite au match retour, on peut avoir des regrets. Du coup, ça nous laisse un goût amer mais maintenant on a une compétition à jouer avec l’Europa League. Il faut rester concentré sur cette compétition. Par rapport au championnat, on a fait le plein sur le plan comptable à domicile mais c’est vrai que l’on peut avoir des regrets par rapport à nos deux matchs à l’extérieur où c’est vrai que les scénarios de matchs nous étaient favorables avec les adversaires qu’on a joué à 10 contre 11. Malheureusement c’est vrai que l’on n’a pas réussi à gagner donc il va falloir rattraper ces points perdus. »

Près de 8 millions de gains perçus avant le début de la C3

Selon les estimations de Sportune, les Olympiens ont déjà perçu environ 8 millions d’euros avant même le début de la compétition. Pour cela, il y a d’abord la prime de qualification de 3,63 millions euros, à laquelle s’ajoute les primes de résultats, 630 000 euros pour une victoire et 210 000 euros en cas de match nul.

Il faut également prendre en compte la prime de coefficient qui est de 69,75 millions d’euros au total, établie sur un classement de 10 ans en fonction des performances européennes des 32 clubs qualifiés. Par exemple, l’équipe avec le moins de coefficient européen touche une seule part de ce montant qui équivaut à 132 000 euros, à l’inverse de la première qui touche les trente-deux dividendes (4,224 millions d’euros). Marseille, parmi les deux autres clubs français engagés, devance Toulouse mais est derrière le Stade Rennais. Il est le 15e sur 32, ce qui lui vaut une part d’un peu plus de 2,37 millions d’euros.

Le tout ajouté à la part de marché de droit TV, avec 3 pensionnaires de Ligue 1 ( à condition que ni le PSG, ni le RC Lens ne soient reversés plus tard de la Ligue des champions), l’OM pourra ici prétendre plus ou moins à 2 millions d’euros.

Environ 10 millions d’euros pour la dernière Ligue Europa

D’autres bonus à la performance s’ajouteront en cours de tournoi, de la phase de poules jusqu’à la finale. Cette dernière vaut à elle seul 4,6 millions d’euros pour les équipes qui la disputent. Le vainqueur empoche 4 millions d’euros en plus. La dernière campagne de C3 avait rapporté 9.8 millions d’euros aux Phocéens, avant qu’ils ne poursuivent leur aventure européenne en Ligue Europa Conférence, ce qui a valu 4.6 millions de plus.