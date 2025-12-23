OM : Des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang !

Blessé et suivi médicalement à Marseille depuis le début du stage, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté la cité phocéenne pour rejoindre la sélection du Gabon à Agadir, à quelques jours du début de la CAN 2025. Une arrivée progressive mais encadrée, scrutée de près par l’Olympique de Marseille.

L’OM voit l’un de ses cadres offensifs rallier sa sélection dans un contexte particulier. Touché à la cuisse, Pierre-Emerick Aubameyang était resté à Marseille pour poursuivre ses soins alors que le rassemblement des Panthères avait déjà débuté. Ce lundi, l’attaquant marseillais a finalement pris la direction du Maroc, où le Gabon a installé son camp de base à Agadir.



Selon des éléments publiés par Sport365, le joueur a lui-même confirmé son déplacement via des photos postées sur son compte Snapchat. Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint ses coéquipiers à l’Hilton Taghazout Bay, hôtel retenu par la sélection gabonaise pour cette Coupe d’Afrique des nations.

Une blessure surveillée conjointement par l’OM et le Gabon

Si sa présence rassure le staff gabonais, la prudence reste de mise. Pierre-Emerick Aubameyang est d’ores et déjà annoncé forfait pour le premier match du Gabon face au Cameroun, prévu mercredi pour l’entrée en lice dans la compétition. À 36 ans, l’avant-centre de l’Olympique de Marseille reste néanmoins à disposition du sélectionneur Thierry Mouyouma, qui pourra compter sur lui en fonction de l’évolution de sa blessure.



La Fédération gabonaise de football avait communiqué officiellement sur le sujet en fin de semaine dernière, soulignant la coopération entre les différents staffs médicaux : « Le staff médical des Panthères suit avec une attention particulière l’évolution de la prise en charge de Pierre-Emerick Aubameyang grâce à la collaboration du staff médical de son club ». Une nouvelle évaluation médicale, incluant une IRM, était prévue dimanche, laissant penser que les résultats se sont révélés suffisamment rassurants pour autoriser le déplacement du joueur.

Dans le meilleur des cas, Aubameyang pourrait prétendre à une participation lors du deuxième match de poule contre le Mozambique, le 28 décembre, sans qu’aucune certitude n’ait encore été avancée.

Une CAN symbolique dans la carrière d’Aubameyang

Cette CAN 2025 pourrait marquer un nouveau chapitre important dans la carrière internationale de Pierre-Emerick Aubameyang. Avec 39 buts inscrits en 84 sélections, l’attaquant de l’OM s’apprête, sauf contretemps médical, à disputer la sixième phase finale de Coupe d’Afrique des nations de sa carrière, après celles de 2010, 2012, 2015, 2017 et 2021.

La dernière édition avait laissé un goût amer au buteur marseillais, qui n’avait disputé aucune minute lors de la CAN 2021 au Cameroun, officiellement en raison de tests positifs au Covid. Cette fois, malgré une préparation perturbée par une blessure, Pierre-Emerick Aubameyang espère retrouver le terrain et jouer un rôle avec le Gabon.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le suivi médical reste attentif, alors que le calendrier de Ligue 1 et les prochaines échéances de De Zerbi nécessiteront un joueur pleinement rétabli au retour de la compétition continentale.