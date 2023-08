OM : Des objectifs élevés pour les hommes de Marcelino ?

À l’aube du premier match de la saison mercredi contre le Panathinaïkos, les objectifs de l’Olympique de Marseille, ont été révélé par l’Équipe.

Gros Mercato, grosse ambition pour l’Olympique de Marseille. À deux jours du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos, le journal l’Équipe révèle les objectifs de l’OM sur la saison à venir. Comme chaque année, les olympiens devront au moins atteindre le podium synonyme de qualification directe en Ligue des Champions (réforme de la compétition). Mais ce n’est pas le seul objectif des Phocéens.

🔹Les objectifs de l’OM cette saison d’après @lequipe : • atteindre le podium en Ligue 1

• remporter la Coupe de France #TeamOM pic.twitter.com/4jdggM9XXc — MercatOM (@Mercat_OM) August 7, 2023

Enfin gagner un trophée ?

La direction marseillaise a fait de la Coupe de France un objectif important pour le club puisqu’il vise ni plus ni moins que la victoire finale dans cette compétition que l’OM n’a plus remporté depuis 1989. 34 ans sans gagner cette compétition et 11 sans le moindre trophée. La disette doit s’arrêter, et le mercato ambitieux de l’OM va dans ce sens. Surtout que cette compétition a laissé des traces indélébiles sur les supporters de l’OM, l’an passé avec une élimination honteuse face à Annecy après avoir éliminé le PSG, favori de la compétition.

Et la Ligue des champions dans tout ça ?

Pour ce qui est de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Aucun objectif n’a encore été fixé. Et pour cause, il faudra avant tout se qualifier pour cette compétition, avant d’espérer quoi que ce soit. Mais nul doute que la C1 sera importante cette saison pour le club. Déjà, sa participation permet au club de recevoir des revenus importants dont l’OM ne pourrait pas se passer vu les investissements sur le marché des transferts cette été.

Pour le coach, un seul mot d’ordre : gagner !

Marcelino se veut ambitieux pour cette saison. Dès sa présentation, l’espagnol avait insisté sur ce point, il veut gagner. « Il faut marquer le temps. Aujourd’hui, il faut connaître et construire. La seule mentalité est de gagner. Si on a un match de Ligue 1, on doit gagner, pareil pour la Coupe de France ou la Ligue des champions. On ne veut pas tomber et se concentrer chaque semaine pour montrer qu’on a cette mentalité de gagner tous les matchs ».