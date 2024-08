OM : Des précisions sur la mise à pieds de Chancel Mbemba

Ce mardi soir on apprenait par RMC que Chancel Mbemba était mis à pied par le club. La Provence nous informe qu’il aurait eu de mauvais comportements avec deux personnes au club.

Chancel Mbemba est mis de côté par Roberto De Zerbi. Le défenseur ne semble pas entré dans les plans du club pour le futur ni même d’être considéré comme un potentiel joueur de rotation. La Provence explique pourquoi le joueur a été mis à pied après l’info de RMC.

Le Congolais aurait eu de mauvais comportements ces dernières semaines, notamment avec Ali Zarrak, proche de Benatia qui s’occupe de la réserve et fait partie de la direction sportive du club. Le quotidien local évoque également de mauvais comportements avec Eugène Koshelev, manager du club, lors de la CAN.

Selon @laprovence, Mbemba s’en serait pris verbalement à Ali Zarrak (membre de la direction sportive en charge de la réserve et proche de Benatia) devant les jeunes dirigés par Jean-Pierre Papin. — OManiaque (@OManiaque) August 7, 2024

Benatia et Longoria interpellés sur leur comportement avec Mbemba !

Le président de l’Union des Footballeur du Congo et ancien international Herita Ilunga a ciblé la direction de l’Olympique de Marseille pour leur choix d’avoir mis Chancel Mbemba de côté.

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel. », a posté l’ancien latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.