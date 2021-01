OM : Des recrues au mercato d’hiver pour proposer un jeu plus offensif ?

Le mercato d’hiver de l’OM est actif malgré les problèmes financiers du club. Si Pablo Longoria réussit à valider le deal avec le Napoli Pour Milik, l’OM disposera d’un attaquant d’un autre calibre. L’occasion de proposer un jeu plus tourner vers l’attaque ?

Pour l’instant, l’OM s’est fait prêter Pol Lirola (Fiorentina) et a prêté Kevin Strootman (Genoa). Les prochains mouvements pourraient être le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa pour un montant évalué à 17M€, et l’arrivée d’Arek Milik. Cependant, plusieurs détails et désaccords existent encore entre le Napoli et son attaquant polonais. Néanmoins, si ces deux deals se confirment, l’OM pourrait changer de visage…

André Villas-Boas est un entraineur pragmatique. Si ce dernier se réfère souvent à Marcelo Bielsa ou Pep Guardiola en termes de philosophie de jeu, il a depuis son départ de Porto et ses échecs en Premier League basculé vers un objectif d’avantage basé sur les résultats. Son OM a proposé un jeu vertical intéressant lors de la première partie de saison 2019/2020, mais depuis janvier 2020, le coach est passé à un jeu bien plus frileux, plus axé sur la défense et le contre. La qualification en Ligue des Champions n’a rien arrangé, AVB avait même déclaré l’été dernier après un match amical face au Bayern :

l’aspect défensif, la discipline

« C’était bien sur l’aspect défensif, la discipline, la communication de l’équipe, la volonté contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions comme vous le savez. Sur cet aspect, je suis assez content (…) De toute façon, je remercie les gars, ils étaient bien, sur le placement et avec cohésion. Pendant le match, on a raté nos deux meilleures chances avec les contre-attaques qu’on a eues. C’est vrai que le Bayern a eu la possession du ballon mais pas trop de chance aussi. On est contents. » André Villas-Boas – source : FootMercato (30/07/2020)

Lirola latéral offensif, Milik attaquant complet…

Et si le coach olympien décidait de faire évoluer ce jeu frileux qui lui a value une campagne en Ligue des Champions catastrophique ? L’arrivée de Pol Lirola, latéral droit bien plus offensif que Sakai est un signe qui va dans ce sens. L’espagnol est un joueur plus porté vers l’attaque qu’un défenseur comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation. Si en plus, l’OM réussit à s’offrir les services de Milik, le jeu pourrait d’avantage se porter vers l’avant. L’avant centre polonais va avoir besoin de ballons, de centres que les latéraux Amavi (quand il sera rétabli de sa blessure au mollet) et Lirola peuvent en donner. Quid des cas Payet et Thauvin ? Les deux joueurs seront-ils toujours alignés avec Milik ou le coach tentera-t-il une attaque à deux têtes avec Benedetto ? De nouvelles solutions offensives qui laisse entrevoir une évolution du jeu olympien…