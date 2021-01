Mercato OM : Sanson OK avec Aston Villa, le montant du transfert connu ?

Alors que le deal avec l’attaquant Arek Milik pourrait être scellé ce mardi, le départ de Morgan Sanson semble bien avancer. Le milieu de terrain se rapproche petit à petit d’Aston Villa, un montant est annoncé…

Recruté en 2017 pour 12M€ (9M€+bonus) en provenance du MHSC, Morgan Sanson est annoncé en Premier League depuis plus d’un an. Cette fois, le transfert pourrait se concrétiser avec Aston Villa. Les négociations entre le club de Birmingham et Marseille sont sur la bonne voie d’autant que l’OM aurait revu ses prétentions à la baisse.

Marseille et Aston Villa espèrent trouver un accord aujourd’hui pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de l’OM est déjà OK avec le club anglais. #Mercato @telefoot_TF1 https://t.co/P95pyk5dzL — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 19, 2021

L’OM baisse ses exigences pour Sanson mais pourrait récupérer un joli chèque…

En effet, le président Eyraud avait selon le média anglais fixé la barre à 30M€ l’été dernier selon The Times, alors que le deal pourrait se conclure légèrement au dessus de 16 millions d’euros. La BBC parle d’un montant de 15 millions de livres sterling soit 16.8M€. Selon le journaliste Julien Maynard, « Marseille et Aston Villa espèrent trouver un accord aujourd’hui pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de l’OM est déjà OK avec le club anglais. »

Le chiffre : 219

C’est le nombre de matches joués par Morgan Sanson en Ligue 1. Ce dernier pourrait encore disputer un 220e match dans le championnat de France face à Lens ce mercredi avant de s’envoler pour la Premier League…