OM: La belle initiative des supporters marseillais

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont lancé un appel aux Marseillais et aux Provençaux à un rassemblement pour la paix ce mardi à Notre Dame de la Garde à partir de 15h30.

Un appel à se rassembler pour la paix a été lancé par les supporters de l’OM, afin que tous les Marseillais et les Provençaux se regroupent ce mardi à Notre Dame de la Garde à partir de 15h30.

Tandis que la majorité des manifestations pro-palestiniennes, ou plus largement liés au conflit entre le Hamas et Israël ont été interdites, ce rassemblement a un seul but: « lancer un message de paix depuis Marseille et la France pour le monde ! »

A LIRE AUSSI: OM: Un ex-international français charge Aubameyang, pas au niveau pour remplacer Sanchez

« Porter haut et fort cet appel à la paix. Seuls les drapeaux aux couleurs de notre ville seront autorisés »

🔹Des groupes de supporters de l’OM organisent un rassemblement pour la paix au Proche-Orient, le mardi 24 octobre à 16h, à la basilique Notre-Dame de la Garde. Aucun drapeau de pays ne sera accepté, seul le drapeau marseillais bleu et blanc sera brandit. Un curé, un imam et un… pic.twitter.com/aL2dSK9aUf — Infos OM (@InfosOM_) October 21, 2023

« Nous demandons à tous les participants qui nous rejoindront pour porter haut et fort cet appel à la paix de ne pas venir avec des drapeaux ni couleurs des pays impliqués dans ce dramatique conflit, ni tout autre signe religieux ostentatoire. » Il est également précisé que » Seuls les drapeaux aux couleurs de notre ville seront autorisés ».

Trois représentants des principaux cultes religieux présents en France (Islam, Christianisme, Judaïsme) prendront la parole à 16h00. Un lever de drapeau aux couleurs de Marseille aura également lieu, suivi d’une minute de silence et de recueillement.