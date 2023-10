OM: Un ex-international français charge Aubameyang, pas au niveau pour remplacer Sanchez

L’Olympique de Marseille a subi face à Nice (1-0) sa troisième défaite en 9 journées de Ligue 1. Les changements opérés dans l’effectif, sur le banc ou même au sein de la direction ne portent pour l’instant pas leurs fruits. Un ancien international français a pointé du doigt Pierre Emerick Aubameyang, qu’il juge responsable du revers olympien.

Le mercato estival a été une nouvelle fois très mouvementé du côté de l’OM. Pablo Longoria a initié un gros turnover dans l’effectif après le départ d’Igor Tudor , avec pas moins de treize arrivées. Le président marseillais a voulu offrir à son successeur, Marcelino, des joueurs qui correspondent à sa philosophie de jeu.

Le départ du technicien espagnol, à la suite d’une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a fait repartir le club phocéen sur un autre cycle avec un projet de jeu totalement différent.

Encore battu à Nice (1-0) ce samedi, les Olympiens pointent à la 8e place du championnat. L’ancien joueur du LOSC et international français Rio Mavuba a pointé du doigt Pierre Emerick Aubameyang, qu’il juge responsable du revers olympien.

« Aubameyang manque cruellement d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs »

🗣️ @riomavuba : « Le départ d’Alexis Sanchez n’a pour le moment pas été compensé On pense forcément à Aubameyang, qui a un manque cruel d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs. L’OM va devoir trouver des solutions et peut-être réajuster au prochain mercato » pic.twitter.com/ylufZ01BLk — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 22, 2023

Il estime notamment que l’OM a perdu gros en laissant filer Alexis Sanchez : “Pour moi, le mal est plus profond, a affirmé l’ancien Lillois dans Téléfoot. Même s’il y a deux semaines, j’avais dit que ça allait repartir pour l’OM. Mais je pense que le départ d’Alexis Sanchez n’a pour le moment pas été compensé. On pense forcément à Aubameyang puisque c’est lui qui était arrivé pour marquer les buts. Aujourd’hui, il manque cruellement d’efficacité, ce qui ne permet pas à l’OM de gagner des matchs. L’OM va devoir trouver des solutions et peut-être se réajuster lors du prochain mercato« , a ajouté Mavuba.