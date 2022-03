OM : Deschamps dévoile les dessous de la sélection de Saliba en équipe de France

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba réalise une super saison avec l’Olympique de Marseille. Le jeune défenseur central vient d’ailleurs d’être appelé en équipe de France pour palier le forfait de Benjamin Pavard positif au Covid.

Positif au covid 19, Benjamin Pavard est donc forfait pour le rassemblement de l’équipe de France. Il a été remplacé par l’olympien William Saliba, auteur d’un grande saison avec l’OM. Le sélectionneur des bleus Didier Deschamps a expliqué son choix de faire appeler au défenseur de l’Olympique de Marseille.

William Saliba (@OM_Officiel), est appelé pour la 1ère fois chez les Bleus en remplacement de Benjamin Pavard, forfait. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JnCIqmvdQa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2022

On le suit depuis un moment – Didier Deschamps

« On le suit depuis un moment, j’échange beaucoup avec Sylvain Ripoll, qui était d’ailleurs au courant depuis la fin de semaine, au cas où. Le calendrier a fait que William jouait dimanche soir, donc j’ai attendu après le match pour rendre sa convocation officielle, mais ce qu’il réalise avec les Espoirs et avec son club aussi, dans un rôle qu’il connaît bien et dans un système qui n’est pas identique, mais similaire à celui qu’on utilise, est intéressant. C’est un bon défenseur dans le duel. Il est rapide, a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité. » Didier Deschamps – Source : conférence de presse (21/02/2022)

Seulement prêté sans option d’achat à Marseille, Saliba devrait retourner en Premier League à l’issue de la saison et ainsi tenter de gagner sa place chez les Gunners. Pour Bacary Sagna, c’est une bonne nouvelle pour les Anglais.

Il avait besoin de temps pour jouer– Sagna

« ‘J’ai regardé William Saliba cette saison et ses performances avec l’Olympique de Marseille sont très bonnes. C’est l’un des joueurs clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu’il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l’a compris. Ce n’est pas parce qu’il ne l’apprécie pas. Mais je pense qu’à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d’être impliqué chaque week-end. Ce n’est pas un joueur qu’il faut laisser sur le banc, ou qui acceptera de ne pas être intégré. Quand vous êtes à Arsenal, vous devez aller quelque part pour jouer et progresser. C’est comme ça. Je suis impatient de le voir revenir. Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour réussir, j’ai hâte qu’il revienne. » Bacary Sagna— Source: Genting Casin (19/03/22)