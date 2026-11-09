L’Olympique de Marseille a été sanctionné par l’UEFA après la réception de l’Olympiakos, le 15 octobre dernier en Ligue Europa. Le club marseillais devra régler deux amendes pour un montant total de 80 500 euros, liées au comportement de certains supporters dans les tribunes du Vélodrome.

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L’instance européenne a retenu deux infractions distinctes lors de cette rencontre, disputée dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue Europa↗. La première sanction concerne l’utilisation d’engins pyrotechniques, tandis que la seconde vise l’affichage de messages jugés inappropriés dans l’enceinte marseillaise.

30 500 euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques

L’Olympique de Marseille devra d’abord s’acquitter d’une amende de 30 500 euros. Cette sanction fait suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques pendant le match contre l’Olympiakos, notamment dans le virage Nord du Vélodrome. Cette infraction figure parmi les éléments disciplinaires retenus par l’UEFA↗ après la rencontre. Le montant de cette première amende représente un peu moins de la moitié de la sanction financière globale infligée au club marseillais.

Un tifo provocateur sanctionné dans le virage Sud

La deuxième amende s’élève à 50 000 euros. Elle concerne le déploiement de messages jugés inappropriés dans une enceinte sportive, notamment un tifo affiché dans la partie basse du virage Sud. Lors de la rencontre, les supporters marseillais avaient déployé un visuel représentant un doigt d’honneur, accompagné d’un message provocateur destiné au club grec. L’UEFA↗ sanctionne les messages offensants ou provocateurs dans les stades, et le règlement disciplinaire prévoit que les clubs peuvent être tenus responsables du comportement de leurs supporters.

Une sanction financière après la défaite européenne

Le match contre l’Olympiakos s’était soldé par une défaite européenne pour l’OM. Depuis cette rencontre, la dynamique marseillaise en Ligue 1 a évolué puisque les Olympiens restent sur cinq victoires consécutives dans le championnat, dont la dernière obtenue à Lens sur le score de 2-1. Sur le plan disciplinaire, le club doit toutefois désormais assumer ces deux sanctions prononcées après les incidents survenus dans les tribunes lors de la réception du club grec.