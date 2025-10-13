OM : deux bonnes nouvelles pour De Zerbi !

La trêve internationale d’octobre tombe à point nommé pour l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Roberto De Zerbi et son staff de souffler un peu, mais surtout de récupérer plusieurs éléments importants de l’effectif. D’après les informations de La Provence, Hamed Traoré et Geoffrey Kondogbia devraient effectuer leur retour à l’entraînement dès la reprise.

Kondogbia et Traoré disponibles à la reprise…

Le quotidien régional fait le point sur l’infirmerie marseillaise, relativement peu remplie en cette période. Trois joueurs seulement sont actuellement blessés : Facundo Medina, touché à la cheville, Hamed Traoré, victime d’un souci à la cuisse, et Geoffrey Kondogbia, diminué au mollet. Selon les informations du journal, les deux derniers nommés « fignolent leur réathlétisation » à la Commanderie sous la supervision des préparateurs physiques Agostino Tibaudi et Marco Marcattili.

Les progrès de Traoré et Kondogbia sont jugés encourageants. Si aucun risque ne sera pris, tout laisse penser qu’ils pourront réintégrer le groupe à l’issue de la trêve. Une excellente nouvelle pour De Zerbi, qui espère compter sur toutes ses forces vives avant la série de matchs intenses qui attend l’OM d’ici la fin du mois.

Une gestion physique rigoureuse à la Commanderie

Dans son édition du jour, La Provence rappelle également que la multiplication des matchs — conséquence directe de la course aux revenus de l’UEFA et de la FIFA — pèse de plus en plus sur les organismes. Pour limiter les risques, le staff marseillais met l’accent sur la prévention et la récupération.

Autre bonne nouvelle pour le club phocéen : Robinio Vaz ne souffre d’aucune blessure sérieuse. Le staff olympien se montre d’ailleurs satisfait du traitement accordé à ses internationaux par leurs sélections respectives.

Avec le retour attendu de Traoré et Kondogbia, l’OM devrait bientôt retrouver un effectif quasi complet. De Zerbi pourrait ainsi disposer de nouvelles options au milieu et dans la rotation, un atout précieux avant d’aborder un calendrier toujours plus chargé.