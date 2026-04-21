OM : deux cadres de l’attaque incertains avant Nice, l’attaque marseillaise fragilisée…

À l’approche d’un rendez-vous décisif face à Nice, l’Olympique de Marseille doit composer avec de nouvelles incertitudes. Deux éléments offensifs majeurs, Igor Paixão et Amine Gouiri, pourraient manquer à l’appel selon les informations de L’Équipe. Une situation préoccupante dans la course à l’Europe.

Paixão et Gouiri touchés avant Nice

A lire : Mercato ex OM : Bamba Dieng “gratuitement” vers un concurrent de Marseille ?

La fin de saison s’annonce particulièrement délicate pour l’Olympique de Marseille, désormais 6e de Ligue 1 après sa défaite à Lorient. À quelques jours de la réception de l’OGC Nice, les inquiétudes se concentrent sur le secteur offensif.

D’après L’Équipe, Igor Paixão est très incertain après être sorti à la mi-temps lors de la dernière rencontre, touché au mollet. L’ailier brésilien, élément clé du dispositif offensif, pourrait manquer un match crucial.

La situation n’est guère plus rassurante pour Amine Gouiri. L’attaquant a lui aussi dû céder sa place en cours de match (59e minute) en Bretagne, victime de soucis musculaires. Sa participation face à Nice reste incertaine à ce stade.

Une fin de saison sous tension pour l’OM

Ces possibles absences interviennent dans un contexte déjà tendu pour l’OM, engagé dans une lutte serrée pour les places européennes. La fragilité physique de l’effectif pourrait peser lourd dans ce sprint final.

En parallèle, les critiques émergent autour de l’état d’esprit du groupe. L’ancien milieu de terrain Obraniak n’a pas mâché ses mots : « Je ne crois pas que le vestiaire soit en capacité d’avoir des états d’âme… Sur le fond, personne ne peut nier qu’il a raison… Qu’ils mangent un peu de gazon, ça ne peut pas leur faire de mal !!! » Avant d’ajouter : « Des imposteurs. »

Des propos virulents qui illustrent la pression entourant le club phocéen. Dans ce contexte, l’état de forme de Igor Paixão et Amine Gouiri sera scruté de près, alors que chaque point compte dans la bataille pour l’Europe.