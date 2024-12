OM : Deux gros retours face à l’ASSE, beaucoup de joueurs au repos l’entrainement !

L’OM affrontera à deux reprises l’ASSE lors de ce mois de décembre. Ce matin l’entrainement olympien était ouvert à la presse, de nombreux joueurs étaient au repos. Par contre deux éléments importants font leur retour !

Avant le déplacement de l’OM à Saint-Étienne dimanche soir, l’entraînement de ce matin a permis d’apercevoir quelques retours positifs, bien que l’effectif soit en gestion. Derek Cornelius et Amine Harit, de retour de blessure, ont retrouvé le terrain. Cependant, une partie du groupe a été mise au repos, et la liste exacte des absents n’a pas encore été communiquée. Parmi ceux qui manquaient ce matin, on retrouve Balerdi, Kondogbia, Garcia, Rongier, Rabiot, Hojbjerg, Luis Henrique, et Lirola, tandis que Neal Maupay est également au repos selon le journaliste Karim Attab…

Harit et Cornelius de retour !

Les infos depuis La Commanderie la #TeamOM!

Retours de blessure de Cornélius et Harit. Beaucoup de titulaires absents car laissés au repos.

Déplacement à Saint-Etienne dimanche dès 20h45 sur @bleuprovence!#OM@StatsOmp@Mode55489648 pic.twitter.com/l0XAl5DOsp — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) December 6, 2024

Les titulaires habituels, tels que Murillo et Greenwood, étaient présents, tout comme Rulli, qui continue son programme spécifique avec De Lange et Blanco. Avec ces absences et retours, l’entraîneur devra ajuster son équipe pour le match contre Saint-Étienne et viser la victoire, tout en préservant ses joueurs clés pour les échéances à venir. Un point médical est attendu avant la conférence de presse pour confirmer les derniers détails sur l’effectif disponible.

#ASSEOM la liste des joueurs mis en repos ne nous a pas été communiquée mais il manque ce matin Balerdi, Kondogbia, Garcia, Rongier, Rabiot, Hojbjerg, Luis Henrique et Lirola.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/hQfRFqrAFB — Karim Attab (@karimattab1) December 6, 2024

L’Olympique de Marseille va enchaîner deux déplacements à Saint-Etienne lors de ce mois de décembre. Le premier aura lieu ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1. Avant ce choc historique du championnat français, les Verts ont vu une mauvaise nouvelle tomber. En effet, d’après L’Equipe, Yvann Maçon est blessé. Cette blessure va l’éloigner des terrains jusqu’en 2025, il ne pourra donc pas participer à la double confrontation face à l’OM.

Dugarry est effaré par le niveau de jeu proposé par De Zerbi !

Dugarry commence par reconnaître le bon départ de l’OM, soulignant l’importance du soutien des supporters : « C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux car faire une saison avec les supporters contre toi c’est terrible. » Toutefois, la victoire contre Monaco ne suffit pas à convaincre l’ancien attaquant. Il qualifie le match de « catastrophique » et déplore une prestation marseillaise marquée par des erreurs techniques et un manque de rythme : « J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe. »

⚡️ »C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux mais j’ai trouvé le match catastrophique. Ça joue à la baballe. J’ai vu des joueurs tétanisés. Il n’y a rien ! » Duga réagit à la victoire de l’OM face aux Monégasques. pic.twitter.com/kxgLvvEKWU — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 2, 2024

J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe

Le consultant pointe également la lenteur du jeu et la tendance à multiplier les passes vers l’arrière. « Le côté gauche est d’une lenteur, il n’a pas le niveau avec Rabiot qui est encore plus lent que lui. » Il critique en particulier Adrien Rabiot et Mason Greenwood, qui, selon lui, ont cumulé les fautes techniques : « Le nombre de fautes techniques de Rabiot et Greenwood, Monaco leur donne le match. » Dugarry estime que les deux buts marqués par l’OM sont avant tout dus à des erreurs défensives de Monaco et non à une véritable action offensive marseillaise : « Même les deux buts ils ne vont pas les chercher, il y a deux fautes grotesques des monégasques. »

Un manque d’initiative offensive

Dugarry déplore également l’absence de créativité et de verticalité dans le jeu de l’OM. Selon lui, l’équipe se contente trop souvent de passes latérales et manque d’initiative offensive : « Il y a un problème au milieu de terrain, ça joue trop latéral, le jeu dans les couloirs est insignifiant. Il n’y a rien, je n’ai rien vu ! »

En conclusion, malgré une victoire importante, Dugarry reste sceptique sur le niveau de jeu de l’OM, estimant que l’équipe doit améliorer sa fluidité et son jeu offensif pour confirmer ses ambitions en Ligue 1.