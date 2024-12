Mercato OM : Après Sacha Boey, une autre piste alléchante en défense !

Ce lundi, L’Equipe confirmait que Sacha Boey était une piste possible pour l’OM en latéral droit. Caughoffside affirme qu’un autre joueur en défense est pisté.

Il reste encore près d’un mois avant que le mercato hivernal ne débute. Pourtant, l’OM débute déjà son recrutement et enchaîne les pistes depuis quelques semaines. Ce lundi, c’est le journal L’Equipe qui nous informait que la piste Sacha Boey prenait de l’épaisseur. Le site Caughoffside annonce qu’un autre joueur est pisté, il s’agit de Jakub Kiwior, Polonais d’Arsenal qui joue en défense centrale et de latéral gauche.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se penche sur une piste alléchante en défense !

Selon @caughtoffside, l’#OM (et de nombreux d’autres clubs) serait intéressé par le prêt du défenseur central d’Arsenal, Jakub Kiwior. pic.twitter.com/bFfE6LBn1r — OManiaque (@OManiaque) December 3, 2024

Mercato OM : Les rumeurs se multiplient !

Il y a un air de famille entre l’Olympique de Marseille et la Juventus de Turin ces derniers mois, un lien que Pablo Longoria a su tisser à travers ses connexions italiennes. Le président marseillais, anciennement responsable des recrutements à la Juve, connaît bien les rouages du club turinois, un réseau qu’il continue d’exploiter avec une certaine intelligence. C’est également un terrain connu pour Medhi Benatia, ex-joueur emblématique de la Juventus, aujourd’hui au cœur de la direction sportive de l’OM, et qui n’a pas oublié son passé à Turin. Enfin, Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien, ajoute une touche de familiarité dans ce système déjà bien huilé. Ces liens entre l’OM et la Juventus ne sont pas le fruit du hasard. Avec des figures comme Longoria, Benatia et De Zerbi, l’OM semble s’ancrer davantage dans une stratégie de mercato à forte influence italienne, un terrain fertile pour des transactions à venir.

A lire : Mercato ex OM : Retour de Gerson, dans un des plus grands clubs européens ?

L’OM a toujours un œil du coté de Turin

L’été dernier, c’est un autre grand nom de la Juve qui a fait parler de lui du côté de la Canebière : Adrien Rabiot. Libre après une fin de contrat avec le club piémontais, le milieu français a choisi de prendre un nouveau départ, sous le soleil marseillais. Ce mouvement a ouvert la voie à d’autres rumeurs qui ne cessent d’enflammer les discussions des supporters et des observateurs. Le nom de Paul Pogba, également libre après sa résiliation et la fin de suspension pour dopage, revient régulièrement dans les conversations. Son retour à la compétition, attendu pour mars 2025, pourrait en faire une cible intéressante pour Longoria, à condition de lever les incertitudes liées à son passé. Mais le lien avec la Juventus ne s’arrête pas là, puisque d’autres joueurs encore sous contrat chez la Vieille Dame sont cités. Arthur Melo, avec son profil technique, Nicolò Fagioli, jeune talent prometteur, ou encore le défenseur brésilien Danilo, qui apporterait son expérience à la défense marseillaise sont des rumeurs mercato annoncées dans les médias italiens. Le nom de Manuel Locatelli, ancien joueur de Sassuolo sous la direction de De Zerbi, était également sur les tablettes de l’OM l’été dernier. Des pistes qui témoignent d’une relation de plus en plus étroite entre l’OM et la Juve, dont les liens pourraient se renforcer avec ces nouvelles cibles.

Avec l’arrivée de Benatia et De Zerbi, l’OM semble redoubler d’efforts pour s’ancrer davantage dans le championnat italien. Longoria, déjà un fin connaisseur des marchés transalpins, pourrait bien poursuivre sur cette voie, avec l’Italie comme véritable épicentre de ses ambitions. Le marché est ouvert, les connexions sont fortes, et les rumeurs ne cessent de prospérer. Dans ce cadre, l’OM pourrait se positionner comme un véritable relais des talents italiens, une stratégie audacieuse mais potentiellement gagnante. La Juventus, qui avait récupéré Arek Milik, semble être dans les petits papiers de l’OM…