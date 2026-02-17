OM : Deux grosses réunions ce mardi pour Frank McCourt !

Après 48 heures de fortes turbulences en interne, l’Olympique de Marseille tente de reprendre la main. Frank McCourt a officialisé le maintien de Medhi Benatia jusqu’à la fin de saison et s’est rendu auprès du groupe professionnel. Une séquence décisive dans un contexte sportif et institutionnel tendu.

Frank McCourt recadre la situation à l’OM

L’OM traverse une zone de fortes secousses. Entre le départ annoncé de Medhi Benatia et une situation instable autour du staff, le club phocéen s’était enfermé dans un silence pesant. Face à cette crise naissante, Frank McCourt a décidé d’intervenir directement.

Dans un communiqué officiel, le propriétaire américain a confirmé la prolongation des fonctions du directeur du football : «déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes.»

Ce repositionnement clarifie la hiérarchie sportive et institutionnelle au sein de l’Olympique de Marseille.

Réunion avec les joueurs et les supporters !

Dans la foulée, Frank McCourt a rencontré les joueurs. L’objectif est clair : apaiser un vestiaire exposé à une instabilité inhabituelle en pleine saison de Ligue 1. L’OM, actuellement 4e du championnat, reste engagé dans plusieurs batailles sportives majeures.

Le club demeure en lice en Coupe de France et poursuit sa lutte pour une qualification en C1, priorité stratégique sur le plan sportif et économique. Dans ce contexte, la continuité assurée par Medhi Benatia vise à éviter toute rupture dans la planification et la gestion du groupe.

Selon FootMercato, une rencontre avec les supporters est également prévue. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de transparence et de reconstruction du dialogue, alors que l’environnement marseillais demeure particulièrement attentif aux décisions de la direction.

Cette séquence marque un tournant dans la gestion de crise du club, avec une implication directe de Frank McCourt pour restaurer stabilité et lisibilité à l’OM.