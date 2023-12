OM : Deux joueurs marseillais seront fixés ce jeudi

La CAN arrive très bientôt ! Pour le moment plusieurs joueurs sont pré-sélectionnés pour participer. Deux joueurs marseillais seront fixés dès ce jeudi !

L’Olympique de Marseille va voir de nombreux joueurs de son effectif participer à la CAN cet hiver. Avec le Maroc, deux joueurs sont concernés ! Walid Regragui, le sélectionneur devrait très bientôt annoncer sa liste officielle de 27 joueurs. Amine Harit et Azzedine Ounahi devrait sans aucun doute y participer et seront fixés dès ce jeudi à 11h !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Plusieurs clubs se préparent à faire une offre pour Vitinha?

Ce jeudi à 11h00 Walid Regragui annoncera la liste des 27 joueurs sélectionnés pour la prochaine CAN… pic.twitter.com/CZR8yeIP81 — Hakim (@Z_hakos) December 25, 2023

Regragui l’affirme, « ça va être compliqué pour le Maroc »

Au micro de Canal + Afrique, leur sélectionneur Walid Regragui s’est exprimé sur les chances du Maroc de remporter la compétition. D’après lui, rien n’est écrit malgré leur belle épopée en Coupe du Monde au Qatar.

Maroc, CAN : les mots forts de Walid Regraguihttps://t.co/Vb4X1jnflk — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2023

« Le Maroc est favori quand vous le décidez (rires). C’est vrai qu’en tant que coach, ma dernière sortie avait fait un peu jaser (ndlr : celle de dire que le Maroc n’était pas le grand favori). Mais j’ai essayé d’être le plus honnête possible. Bien sûr que sur le papier il y a 10 équipes favorites et qu’on est dedans. Mais dire favori ultime le Maroc, dans une CAN en Afrique subsaharienne, là où on n’a jamais excellé, nous les pays maghrébins, avec cet après Mondial où tous les pays, et c’est vrai que ça n’a pas plu à tout le monde, rêvent de nous taper, affirme Walid Regragui au micro de Canal + Afrique. On l’a vu sur les derniers matches. Ca va être compliqué pour nous, et puis les autres équipes ont progressé depuis. Nous, on y va avec de l’ambition et les joueurs savent ça. Mais dire qu’on est sur de gagner ou d’être dans le dernier carré… Quand je vois le talent ça va être une des meilleures CAN de l’histoire. »