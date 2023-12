Mercato OM : Plusieurs clubs se préparent à faire une offre pour Vitinha?

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes ! Le joueur de l’Olympique de Marseille, Vitinha ferait partie des joueurs ciblés par des clubs en Angleterre et en Serie A.

Avec l’arrivée de la CAN, l’Olympique de Marseille va devoir absolument se renforcer cet hiver, notamment à des postes offensifs. Ce lundi, on apprend via le journaliste turc Ekrem Konur que plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer l’attaquant de l’OM, Vitinha. Les noms de ces clubs n’ont pas fuité mais ils s’apprêteraient à faire une offre lors de ce mercato de janvier.

💣💥 3 Premier League and Serie A clubs are preparing to make an offer to sign Marseille’s 23-year-old Portuguese striker Vitinha in January. 🇵🇹 🔵 #OM pic.twitter.com/ueMKjKSJu2 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 25, 2023

« Aubameyang et moi sommes prêts à jouer ensemble »

Buteur et passeur face à l’OL (3-0), Vitinha n’a pas caché son plaisir d’évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM pense pouvoir progresser aux côtés du Gabonais.

#Vitinha : « La mayonnaise à bien prise face à l’OL. On est pe à notre meilleur moment avec Aubam, on a bien joué en ensemble, cela dépendra de la tactique du coach ! » #OM #liveFCM pic.twitter.com/qoO70nB5ne — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« La mayonnaise a bien pris contre l’OL. Pierre et moi on travaille pour ça. C’est peut-être un de nos meilleurs moments. On est prêt à jouer ensemble, ça dépendra des tactiques que le coach mettra en place, a confié Vitinha. Je suis heureux de son arrivée, j’ai beaucoup à apprendre de lui, c’est un plaisir d’être à ses côtés, on s’entend bien. C’est un plaisir de jouer avec lui. Si on a à nouveau l’occasion de jouer ensemble sur le terrain, j’espère que ça fera le même résultat que contre l’OL« , a-t-il ajouté.

#Vitinha : « Je suis heureux depuis l’arrivée d’Auba. On joue au même poste, j’ai beaucoup à apprendre de lui. On s’entend bien même si on a des qualités différentes, c’est un plaisir de jouer avec lui. » #OM #liveFCM pic.twitter.com/rPqKh7V7oa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2023

« Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité entre eux »

Gennaro Gattuso est également revenu sur son duo d’attaque devant les journalistes: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer…«