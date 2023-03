Le journal L’Equipe a publié un article concernant les chances de plusieurs joueurs de gagner une place en Equipe de France ce jeudi. Le quotidien sportif affirme que Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi sont en difficulté.

Ce jeudi Didier Deschamps livrera sa première liste après la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar en décembre dernier. Le sélectionneur français devra faire des choix et il semblerait que deux Marseillais soient en difficulté pour rejoindre les Bleus d’après L’Equipe.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria s’est manifesté pour Balogun ?

« Privé du Mondial au dernier moment, le latéral droit Jonathan Clauss (30 ans, 6 sélections) ne se montre plus avec l’OM, qui l’utilise parfois à gauche et ne l’a pas titularisé face au PSG (0-3). (…) Mattéo Guendouzi ne rayaonne plus (23 ans, 7 sélections, 1 but). Souvent aligné meneur de jeu par Igor Tudor, l’ancien joueur d’Arsenal est dans le dur. Catastrophique contre Annecy en Coupe (2-2, 6-7 aux t.a.b.) sorti à la pause contre Rennes (1-0), il n’était pas titulaire face à Strasbourg (2-2). » Source : L’Equipe (14/03/23)

Alors que Didier Deschamps va révéler sa première liste post-Mondial jeudi, de nombreux Bleus performent en club, à l’image d’Adrien Rabiot (Juventus). Même si sept apparaissent dans le dur, dont Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi (OM). https://t.co/e6X7InZ3cx pic.twitter.com/XWNrfJs1Pr — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2023

Guendouzi sort du 11, à juste titre

« La partie principale c’est que l’OM cale, on voit bien qu’il y a des soucis. Caler ça peut encore arriver, mais surtout on ne profite pas de la défaite de Monaco et on voit Lens revenir. C’est dommage parce que c’est une occasion ratée, encore. On a vu ô combien les saisons précédentes que les occasions manquées pouvaient faire tout le jeu de la fin de saison. Par rapport à Guendouzi, je le trouve transparent. Il sort du 11, à juste cause, et là on voit son entrée qui était censée être là pour densifier le milieu de terrain, pour éviter qu’il y ait une prise de balle trop facile par les attaquants Strasbourgeois. Il n’est pas fautif sur les buts, mais le fait qu’il soit là c’est aussi pour éviter des récupérations offensives, qu’il y ait un jeu trop rapide et une intensité, lui il est là pour ça et il n’a pas apporté les tâches offensives. Ça aurait au moins pu éviter le deuxième but. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)