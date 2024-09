OM : Deux joueurs de retour pour De Zerbi !

Pendant cette trêve internationale, une partie de l’effectif travaille au centre RLD sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le coach italien peut compter sur deux retours dans son effectif !

Plusieurs jeunes (Raimane Daou, Roggerio Nyakossi, Yanis Sellami et Enzo Sternal) mais aussi Valentin Carboni, Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Quentin Merlin, Jonathan Rowe et Derek Cornelius ont été appelés par leurs selections. Roberto De Zerbi doit donc faire sans ces 11 internationaux pour travailler pendant cette trêve. Si le technicien peut s’appuyer sur Brassier, Greenwood, Wahi ou encore Rongier, il peut aussi compter sur deux retours.

Koné et Garcia de retour !

D’une part, Ismaël Koné a repris l’entrainement collectif après une blessure à la cheville, il a été laissé à disposition par la sélection canadienne. Autre retour, celui d’Ulysses Garcia, a priori remis de sa blessure, mais aussi réintégrer après avoir été mis dans le fameux loft des indésirables ou il ne reste plus que Mbemba qui évoluera avec l’équipe réserve. Deux joueurs de plus pour De Zerbi !

🔹Ulisses Garcia 🇨🇭 a fait son retour avec le groupe pro.#TeamOM pic.twitter.com/j0xzS5uI76 — Infos OM (@InfosOM_) September 6, 2024





Invité de l’émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur le milieu de terrain marseillais et notamment le retour de Koné qui pourrait chambouler la hiérarchie.

Blessé depuis les matchs de préparation, Ismaël Koné est en phase de réathlétisation et devrait réintégrer le groupe d’ici peu. De quoi faire douter la hiérarchie des milieux du début de saison, et notamment Kondogbia. Pour Jean-Charles De Bono, Koné pourrait amener plus de verticalité : « Koné a cette faculté de se projeter plus rapidement que Kondogbia, ça c’est certain. Je trouve que dans la vitesse, quand je vois sont but marqué face à Sunderland, il part du côté, dribble 3 joueurs et finis plat du pied. Lui il arrive à se projeter il a peut-être cette adresse, cette jeunesse qui le propulse plus facilement. Il va vouloir jouer et si tu prends confiance en toi bah tu vas dérouler. Je pense qu’il y aura plus de jeu vertical, plus de cassure de ligne avec Koné qu’avec Kondogbia. Kondo c’est très souvent des longs ballons comme il faisait l’année précédente. »

