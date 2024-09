Internationaux OM: le gros impact d’Højbjerg !

Voici le programme des 13 joueurs de l’OM retenus en équipe nationale durant la trêve internationale de ce mois de septembre 2024. Ce jeudi, Pierre-Emile Højbjerg a brillé avec la sélection danoise. Il a marqué son premier but en tant que capitaine.

Hier soir, le Danemark est sorti victorieux du match qui les opposait à la Suisse (2-0). Après un premier but de Patrick Dorgu (82′), Pierre-Emile Højbjerg en a marqué un second à la deuxième minute du temps additionnel. Le nouveau capitaine de l’équipe nationale danoise a montré qu’il était digne de porter son brassard. Les hommes de Kasper Hjulmad ont terminé le match en supériorité numérique après l’expulsion de Nico Elvedi (50′) et celle de Granit Xhaka (87′). La Nati n’a rien pu faire.

Le 4 septembre :

– Comores 1 – 1 Gambie- Raimane Daou

Qualification CAN –à 17 heures au Maroc

– France U18 : Yanis Sellami et Enzo Sternal

France (4) 2 – 2 (2) Suisse

Tournoi international de Limoges –à 19 heures à Limoges

Le 5 septembre :

– Argentine 3 – 0 Chili- Valentin Carboni et Gerónimo Rulli

Qualification Coupe du monde 2026 – Jeudi 5 septembre à 21 heures à Buenos Aires

– Danemark 2 – 0 Suisse- Pierre-Emile Højbjerg

Ligue des Nations – Jeudi 5 septembre à 20h45 à Copenhague

– RCA 3 – 1 Lesotho- Geoffrey Kondogbia

Qualification CAN – Jeudi 5 septembre à El Jadida (Maroc)

Le 6 septembre :

– Maroc – Gabon- Azzedine Ounahi

Qualification CAN – Vendredi 6 septembre à 20 heures à Agadir

– France – Slovénie- Quentin Merlin

Qualification Euro 2025 – Vendredi 6 septembre à 18h30 à Angers

– Angleterre U21 : Jonathan Rowe

Irlande du Nord – Angleterre

Qualification Euro 2025 – Vendredi 6 septembre à 19h45 à Ballymena

– Suisse U20 : Roggerio Nyakossi

France – Suisse

Amical – Vendredi 6 septembre à 18 heures à Clairefontaine

– France – Portugal-Yanis Sellami et Enzo Sternal

Tournoi international de Limoges – Vendredi 6 septembre à 19 heures à Limoges

-Le 7 septembre :

– USA – Canada- Derek Cornelius

Amical – Samedi 7 septembre à Kansas City

-Le 8 septembre :

Danemark – Serbie- Pierre-Emile Højbjerg

Ligue des Nations – Dimanche 8 septembre à 20h45 à Copenhague

France – Angleterre- Yanis Sellami et Enzo Sternal

Tournoi international de Limoges – Dimanche 8 septembre à 18 heures à Limoges

Le 9 septembre :

– Madagascar – Comores- Raimane Daou

Qualification CAN – Lundi 9 septembre à 17 heures en Tunisie

– Lesotho – Maroc- Azzedine Ounahi

Qualification CAN – Lundi 9 septembre à 20 heures

– Angleterre – Autriche- Jonathan Rowe

Amical – Lundi 9 septembre à 19h45 à Luton Town

-France – Suisse- Roggerio Nyakossi

Amical – Lundi 9 septembre à 15 heures à Clairefontaine

Le 10 septembre :

– Colombie – Argentine- Valentin Carboni et Gerónimo Rulli

Qualification Coupe du monde 2026 – Mardi 10 septembre à 15h30 à Baranquilla

– Canada – Mexique- Derek Cornelius

Amical – Mardi 10 septembre à Dallas

– Gabon – RCA- Geoffrey Kondogbia

Qualification CAN – Mardi 10 septembre à Franceville (Gabon)

– France – Bosnie Herzégovine- Quentin Merlin

Qualification Euro 2025 – Mardi 10 septembre à 18h30 au Mans

