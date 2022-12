OM : Di Meco, ce talisman anti-PSG en Ligue des Champions !

« Mes potes fans de l’OM, quand ils sentent que le PSG peut se faire sortir sur un match important, se donnent rendez-vous dans un restaurant particulier à Marseille. Toujours le même parce qu’ils sont superstitieux. Et pour les mêmes raisons, ils veulent que je sois là. Le soir de la remontada (le 14 février 2017, défaite 6-1 du PSG à Barcelone), on était tous là-bas. Pour la finale contre le Bayern (le 23 août 2020, défaite 0-1), pareil. Et la saison qui suit, il y a le couvre-feu pendant un match du PSG en Ligue des champions. Mes potes font ouvrir le restaurant, on s’échappe pendant le couvre-feu, et le PSG perd… » Éric Di Meco – Source : L’Équipe