OM : Di Meco défend la stratégie de Beye !

Après deux victoires serrées face à Toulouse et Auxerre (1-0), l’Olympique de Marseille s’accroche à ses ambitions européennes. Dans ce contexte tendu, Eric Di Meco a pris la parole pour soutenir l’approche plus prudente d’Habib Beye, jugée essentielle dans la course à la Ligue des Champions.

Un pragmatisme assumé pour sécuriser des points



Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Eric Di Meco a clairement défendu les choix tactiques d’Habib Beye. L’ancien défenseur insiste sur une nécessité : arrêter l’hémorragie défensive, quitte à proposer un jeu moins spectaculaire.

« Si l’OM ne va pas en Ligue des Champions, le club est en grande difficulté financière. Tous les paris faits ces dernières années, c’est-à-dire surpayer les joueurs, faire des prêts avec achat obligatoire, c’est uniquement pour la Ligue des Champions. Sauf que, en voulant jouer et en prenant deux buts par match, l’OM ne sera pas en Ligue des Champions, je le signe aujourd’hui. Regardez les stats, on est catastrophique ! (Roberto) De Zerbi a essayé une défense à trois, une défense à quatre, des défenseurs centraux dans les couloirs… La meilleure attaque d’Europe avec De Zerbi ? Mais on critiquait aussi à ce moment-là ! Désormais, il y a état d’urgence ».

Ces propos interviennent après 3 succès consécutifs en Ligue 1 dont 2 obtenus sans encaisser de but. Une évolution notable pour un OM souvent critiqué cette saison pour sa fragilité défensive.

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Le tournant d’une saison sous pression

Les critiques visant Roberto De Zerbi, notamment sur ses ajustements tactiques répétés, illustrent les difficultés rencontrées par le club phocéen. Malgré une ambition offensive affichée, les résultats n’ont pas toujours suivi, fragilisant la position du club dans la course européenne. Dans ce contexte, le discours de Di Meco met en lumière une réalité économique incontournable : la qualification en Ligue des Champions conditionne une grande partie du modèle financier de l’Olympique de Marseille. Les choix sportifs deviennent donc indissociables des impératifs économiques.

En privilégiant la solidité défensive et l’efficacité immédiate, Beye semble avoir enclenché une dynamique plus sécurisante. Reste à savoir si cette approche pourra s’inscrire dans la durée, alors que chaque point compte dans la lutte pour le top 4 de Ligue 1.