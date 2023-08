OM : Di Meco et Gautreau se rangent du côté de Nasri !

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés mardi dernier face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Florian Gautreau, journaliste à RMC, ne considère pas cette élimination comme une terrible désillusion.

Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’OM, le Panathinaïkos s’est qualifié la semaine passée pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, les Phocéens ne disputeront pas la plus prestigieuse des compétitions après leur élimination (2-2, 3-5 tab). Au micro de RMC Sport, Florian Gautreau n’a pas considéré cette élimination comme une réelle déception: « Ce n’est pas si mal au regard du chantier à entreprendre. Dans ce contexte, en L1, ça va le faire, et pour l’Europa League, ce sera mieux que la Ligue des Champions. On a perçu des opinions assez pessimistes sur l’OM. Je ne suis pas si inquiet. Je dirais même que le mistral gagnant va arriver », a affirmé le journaliste.

L’OM n’est pas calibré pour affronter la Ligue des Champions. C’est un mal pour un bien

Selon Gautreau, le club olympien n’a pas un effectif taillé pour la C1: « L’élimination en Ligue des Champions est un mal pour un bien, car l’OM n’est pas calibré pour affronter la Ligue des Champions », a-t-il ajouté.

Un constat partagé par Éric Di Meco: « Hors PSG, il est préférable de viser une Ligue Europa. Je ne pense pas que cette élimination soit problématique, car ils vont disputer une compétition à leur mesure cette saison. Je suis convaincu qu’on va voir un grand Marseille en Europa League », a conclu l’ancien joueur de l’OM.