OM : Di Meco explique ce qui l’a séduit dans le jeu d’Igor Tudor (et pas dans celui de Sampaoli) !

Sur RMC, Eric Di Meco a rendu hommage au travail d’Igor Tudor depuis quelques semaines. L’ancien joueur compare notamment le travail du Croate à celui de l’Argentin.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille est invaincu et reste sur une série de sept victoires toutes compétitions confondues. Forcément, le travail d’Igor Tudor est mis en avant ces derniers jours dans la presse.

Sampaoli, c’était de la possession, de la passe à dix, on s’ennuyait souvent. Cette année, ça va à 2000km/h — Di Meco

Sur RMC, c’est Eric Di Meco qui a voulu rendre hommage à l’entraîneur marseillais. L’ancien défenseur de l’OM a été séduit par le jeu proposé par Igor Tudor, surtout en comparant celui mis en place par Jorge Sampaoli un an plus tôt.

« Tudor a une grande responsabilité dans ce qu’il se passe, d’abord par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Il y a eu un gros renouvellement de l’effectif avec de nouveaux titulaires et dans le jeu et la qualité prôné avec ce qu’ils font physiquement. C’est à l’opposé de ce que faisait Sampaoli l’an dernier. Vous vous souvenez quand on a fait l’un des premières émissions de la saison où on reçoit notre ami supporter de l’OM qui nous avait dit qu’il n’était pas bon par rapport aux matchs amicaux. Et quand on voit finalement ce que les joueurs font avec Tudor, on est en plein dans ce que faisaient les Italiens dans les années 90 : une préparation physique où il tue les mecs mais après ça devient des monstres. Je ne suis pas un mec de stats mais quand les joueurs courent 120km dans un match en ayant la possession du ballon, c’est que ce sont des machines de guerre. Il en a fait des machines de guerre ! Pour moi ça ne compte pas ce qu’a fait Sampaoli l’an dernier, le jeu est à l’opposé. C’était de la possession, de la passe à dix, on s’ennuyait souvent. Cette année, ça va à 2000km/h, des défenseurs qui marquent un tiers des buts de l’équipe… Quand tu as un jeu aussi marqué et opposé à l’an dernier, c’est parce que l’équipe montre une force physique et collective au dessus de ce qu’ils ont fait l’an dernier où ils ont perdu une vingtaine de points à la maison ! » Eric Di Meco – Source : Moscato Show (19/01/23)